16 февраля 2025
15 февраля 2025

Курганские хип-хоп танцоры победили на всероссийском чемпионате

© Служба новостей «URA.RU»
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Все восемь команд из Кургана завоевали первые места
Все восемь команд из Кургана завоевали первые места Фото:

В Челябинске состоялся Всероссийский танцевальный чемпионат Way To Victory, в котором участвовали танцоры из Кургана и вернулись оттуда с победами. Об этом сообщается в группах Центра хип-хопа Zaural Dance Family в соцсетях, который представляли на мероприятии восемь курганских команд.

«Восемь команд Центра отправились на Всероссийский Танцевальный Чемп Way To Victory. Четыре вышли на сцену с премьерой своих номеров. Давайте насладимся результатами: первые места завоевали команды Art Fight, M&Ms, Tornado, Nachos, Netflix, RaKeta Crew, PepperОНИ. Денежный приз достался команде MiPaso», — сообщается в группе Центра в соцсети «ВКонтакте».

Курганцы поблагодарили организаторов за оперативное решение любых вопросов и топовых судей. В жюри были заявлены такие известные танцоры, как Аня Тихая, Борис Рябинин, Yana Don.

Ранее URA.RU писало, что в Курган приедут участники популярного проекта «Танцы на ТНТ». Они выступят в спектакле «Про Любовь», который ставит курганский танцор и хореограф Максим Крючков.

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В Челябинске состоялся Всероссийский танцевальный чемпионат Way To Victory, в котором участвовали танцоры из Кургана и вернулись оттуда с победами. Об этом сообщается в группах Центра хип-хопа Zaural Dance Family в соцсетях, который представляли на мероприятии восемь курганских команд. «Восемь команд Центра отправились на Всероссийский Танцевальный Чемп Way To Victory. Четыре вышли на сцену с премьерой своих номеров. Давайте насладимся результатами: первые места завоевали команды Art Fight, M&Ms, Tornado, Nachos, Netflix, RaKeta Crew, PepperОНИ. Денежный приз достался команде MiPaso», — сообщается в группе Центра в соцсети «ВКонтакте». Курганцы поблагодарили организаторов за оперативное решение любых вопросов и топовых судей. В жюри были заявлены такие известные танцоры, как Аня Тихая, Борис Рябинин, Yana Don. Ранее URA.RU писало, что в Курган приедут участники популярного проекта «Танцы на ТНТ». Они выступят в спектакле «Про Любовь», который ставит курганский танцор и хореограф Максим Крючков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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