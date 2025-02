Курганские хип-хоп танцоры победили на всероссийском чемпионате

Все восемь команд из Кургана завоевали первые места Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске состоялся Всероссийский танцевальный чемпионат Way To Victory, в котором участвовали танцоры из Кургана и вернулись оттуда с победами. Об этом сообщается в группах Центра хип-хопа Zaural Dance Family в соцсетях, который представляли на мероприятии восемь курганских команд. «Восемь команд Центра отправились на Всероссийский Танцевальный Чемп Way To Victory. Четыре вышли на сцену с премьерой своих номеров. Давайте насладимся результатами: первые места завоевали команды Art Fight, M&Ms, Tornado, Nachos, Netflix, RaKeta Crew, PepperОНИ. Денежный приз достался команде MiPaso», — сообщается в группе Центра в соцсети «ВКонтакте». Курганцы поблагодарили организаторов за оперативное решение любых вопросов и топовых судей. В жюри были заявлены такие известные танцоры, как Аня Тихая, Борис Рябинин, Yana Don. Ранее URA.RU писало, что в Курган приедут участники популярного проекта «Танцы на ТНТ». Они выступят в спектакле «Про Любовь», который ставит курганский танцор и хореограф Максим Крючков.

