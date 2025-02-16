16 февраля 2025

Два тюменских контрактника погибли в зоне СВО

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Похороны пройдут 19 февраля
Похороны пройдут 19 февраля Фото:

В Тюменской области в Нижней Тавде и Конченбурге 19 февраля похоронят бойцов, погибших в зоне проведения спецоперации. Военные служили в ВС РФ по контракту. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района.

«19 февраля в селе Конченбург у мечети Нижнетавдинского района состоится прощание с участником специальной военной операции, рядовым Шариповым Эдуардом. В июне 2024 года он принял решение служить в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Погиб Шарипов 4 августа», — рассказали в администрации.

Яков Белов в августе 2023 года заключил контракт с Минобороны. За время военной службы получил медали «За отвагу» и «За участие в СВО». Погиб Белов 2 февраля 2025 года. Похоронят его в Нижней Тавде.

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В Тюменской области в Нижней Тавде и Конченбурге 19 февраля похоронят бойцов, погибших в зоне проведения спецоперации. Военные служили в ВС РФ по контракту. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района. «19 февраля в селе Конченбург у мечети Нижнетавдинского района состоится прощание с участником специальной военной операции, рядовым Шариповым Эдуардом. В июне 2024 года он принял решение служить в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. Погиб Шарипов 4 августа», — рассказали в администрации. Яков Белов в августе 2023 года заключил контракт с Минобороны. За время военной службы получил медали «За отвагу» и «За участие в СВО». Погиб Белов 2 февраля 2025 года. Похоронят его в Нижней Тавде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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