В Тюмени появился новый каршеринг

В Тюмени число каршеринговых компаний выросло до четырех
Сервис уже доступен тюменцам
Сервис уже доступен тюменцам

В Тюмени начал работать новый каршеринг от «Яндекс Драйв». Он стал четвертым сервисом, предоставляющим горожанам машины в аренду. Информация доступна в приложении «Яндекс Go».

«Сервис „Драйв“. Необходимо пройти регистрацию, указав электронную почту, номер телефона, предоставив фото водительского удостоверения, паспорта и банковской карты», — следует из правил для пользователей.

Данный каршеринг стал четвертым из тех, что работают в Тюмени. Также аналогичные услуги предоставляют Cars7, «БериВоди» и RentCar.

