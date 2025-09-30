В Тюмени появился новый каршеринг

Сервис уже доступен тюменцам
В Тюмени начал работать новый каршеринг от «Яндекс Драйв». Он стал четвертым сервисом, предоставляющим горожанам машины в аренду. Информация доступна в приложении «Яндекс Go».
«Сервис „Драйв“. Необходимо пройти регистрацию, указав электронную почту, номер телефона, предоставив фото водительского удостоверения, паспорта и банковской карты», — следует из правил для пользователей.
Данный каршеринг стал четвертым из тех, что работают в Тюмени. Также аналогичные услуги предоставляют Cars7, «БериВоди» и RentCar.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!