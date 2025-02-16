16 февраля 2025

Гриппом за одну неделю в ЯНАО заболело более 150 человек

В ЯНАО с начала эпидемиологического сезона выявили 358 больных гриппом
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 150 человек заразились гриппом за неделю
Более 150 человек заразились гриппом за неделю Фото:

В ЯНАО за седьмую неделю 2025 года выявили 153 новых случая заражения гриппом и 473 случая заражения ОРВИ. Всего в округе с начала эпидсезона гриппом заболели более 350 жителей, об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«За седьмую неделю 2025 года округе выявлено 153 случая гриппа. С начала сезона в округе выявлено 358 случаев гриппа среди населения и 5401 случай ОРВИ. Госпитализированы в ГБУЗ ЯНАО с диагнозом ОРВИ — 110 человек, из них 93 ребенка», — сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за шестую неделю выявили 96 новых случаев заражения гриппом и 515 случаев заражения ОРВИ. Пик заболеваемости, по сообщению Роспотребнадзора, придется на февраль.

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В ЯНАО за седьмую неделю 2025 года выявили 153 новых случая заражения гриппом и 473 случая заражения ОРВИ. Всего в округе с начала эпидсезона гриппом заболели более 350 жителей, об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «За седьмую неделю 2025 года округе выявлено 153 случая гриппа. С начала сезона в округе выявлено 358 случаев гриппа среди населения и 5401 случай ОРВИ. Госпитализированы в ГБУЗ ЯНАО с диагнозом ОРВИ — 110 человек, из них 93 ребенка», — сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за шестую неделю выявили 96 новых случаев заражения гриппом и 515 случаев заражения ОРВИ. Пик заболеваемости, по сообщению Роспотребнадзора, придется на февраль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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