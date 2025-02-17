17 февраля 2025

В Тюмени назначили нового лидера «молодежки» ЛДПР вместо вышедшего из партии Темуркаева

В тюменской ЛДПР появился новый помощник по работе с молодежью Артем Валгушин
© Служба новостей «URA.RU»
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Пост помощника координатора по работе с молодежью в тюменской ЛДПР занял студент университета
Пост помощника координатора по работе с молодежью в тюменской ЛДПР занял студент университета Фото:

В Тюмени состоялось назначение лидера молодежного крыла ЛДПР. Об этом URA.RU сообщили в партии.

«Члены Координационного совета реготделения ЛДПР единогласно утвердили на должность координатора Тюменского регионального отделения — Евгения Маркова и выбрали состав аппарата, в том числе помощника координатора по работе с молодежью — Артема Валгушкина», — сообщили URA.RU в партии.

Артему Валгушкину 19 лет, он учится в ТюмГУ. Экс-помощник по работе с молодежью Тимур Темуркаев публично объявил о своем выходе из партии 6 февраля.

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В Тюмени состоялось назначение лидера молодежного крыла ЛДПР. Об этом URA.RU сообщили в партии. «Члены Координационного совета реготделения ЛДПР единогласно утвердили на должность координатора Тюменского регионального отделения — Евгения Маркова и выбрали состав аппарата, в том числе помощника координатора по работе с молодежью — Артема Валгушкина», — сообщили URA.RU в партии. Артему Валгушкину 19 лет, он учится в ТюмГУ. Экс-помощник по работе с молодежью Тимур Темуркаев публично объявил о своем выходе из партии 6 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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