В Тюмени назначили нового лидера «молодежки» ЛДПР вместо вышедшего из партии Темуркаева

Пост помощника координатора по работе с молодежью в тюменской ЛДПР занял студент университета
В Тюмени состоялось назначение лидера молодежного крыла ЛДПР. Об этом URA.RU сообщили в партии.
«Члены Координационного совета реготделения ЛДПР единогласно утвердили на должность координатора Тюменского регионального отделения — Евгения Маркова и выбрали состав аппарата, в том числе помощника координатора по работе с молодежью — Артема Валгушкина», — сообщили URA.RU в партии.
Артему Валгушкину 19 лет, он учится в ТюмГУ. Экс-помощник по работе с молодежью Тимур Темуркаев публично объявил о своем выходе из партии 6 февраля.
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