Сверловщик курганского завода погиб, работая на неисправном станке

Сотрудник одного из ведущих курганских заводов погиб при выполнении работ на станке, который был не до конца исправен. На оборудовании не работал блокиратор дверцы. Об этом URA.RU сообщили источники из производственной сферы.
«Парень, который погиб на одном из заводов Кургана в середине января, работал на станке с неисправным блокиратором дверцы. При этом он сам нарушил технику безопасности, вручную меняя рабочий инструмент при частично остановленной работе станка», — рассказали источники. По их сведениям, блокиратор мог спасти жизнь парню и остановить технику.
Работать на станке с неисправностью якобы разрешили должностные лица из числа руководства цеха. Датчика блокиратора не было в наличии, ожидалась его поставка. Чтобы станок не простаивал, было решено восстановить его работоспособность без датчика. К ответственности за данное ЧП привлекут четырех человек — от мастера до начальника цеха.
Информация подтвердилась данными с сайта трудовой инспекции. Ведомство закончило проверку несчастного случая со станочником в январе 2025 года. «Установлено, что работник при переналадке станка был смертельно травмирован механизмом с неработавшим датчиком блокировки работы при открывании дверцы сверлильного узла», — говорится на сайте инспекции. Виновные лица установлены и будут привлечены к ответственности.
Ранее URA.RU сообщало, что на курганском заводе был смертельно травмирован парень 22 лет. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, но она лишь констатировала смерть рабочего. После гибели человека на заводе прошли проверки.
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