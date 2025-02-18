В ЯНАО появился автобус-призрак

Жители Салехарда (ЯНАО) не нашли на картах автобус №8 — он редко отображается в навигационной системе. Поэтому местные назвали его «призраком», который не приходит по расписанию.
«Очень хотелось бы знать, почему у автобуса восьмого маршрута не включен ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система — прим. ред.). На картах, естественно, он не отображается. Ездит как автобус-призрак, радует, что приехал хотя бы», — сообщили в группе «Подслушано в Салехарде» в соцсети «ВКонтакте».
Автор сообщения привел пример: 17 февраля остановка «Сбербанк» — автобуса №8 в 18:10 не было, хотя перед этим автобусом интервал ожидания в полтора часа. «14 февраля автобус этого же маршрута утром от Хлебокомбината в 7:43 — не было. В выходные особенно редко ходит, вечером после восьми часов тоже не уехать никуда», — отметил автор поста.
Горожане согласились с анонимным автором и сообщили, что ждут возвращения пятого маршрута. «Раньше хотя бы на пятерке можно было с аэропорта в детский сад „Олененок“ за 50 минут доехать без пересадок. Теперь он не заезжает, приходится с пересадкой в горсаду на тройке — потом еще идти и идти, а дальше с сада только автобусом-призраком №8», — написала Мила Александровна.
Администрация Салехарда услышала горожан и пояснила, почему произошли изменения маршрутов. «Сейчас маршруты и расписание движения автобусов составлены с учетом наличия автобусов, водительского состава и анализа пассажиропотока в будние и выходные дни недели», — написал сотрудник мэрии. Он отметил, что в дальнейшем городской транспорт оптимизируют с учетом пожеланий северян.
В последнее время в Салехарде происходят изменения в маршрутах общественного транспорта, направленные на улучшение условий перевозки различных групп населения, включая школьников. Ранее было принято решение о корректировке маршрута автобуса №8, чтобы обеспечить удобное сообщение с улицей Маяковского, что позволит школьникам более комфортно добираться до учебных заведений.
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