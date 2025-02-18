В ЯНАО объявили штормовое предупреждение

В ЯНАО 19 февраля начнет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по ЯНАО.
«Прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер южный, юго-западный 8-13 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду. По северу Надымского района порывы 15-18 метров в секунду, на северо-западе Тазовского и в Ямальском районах порывы 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
Недавно на Ямале произошел резкий перепад температур. Всего за два дня температура в регионе поднялась с -40 до -2 градусов.
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