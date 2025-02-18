18 февраля 2025

Школы Тюмени вошли в ТОП-30 лучших в России по цифровым коммуникациям

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы Тюмени заняли 9-е и 25-е места в рейтинге ММСО
Школы Тюмени заняли 9-е и 25-е места в рейтинге ММСО Фото:

Две школы Тюмени признаны одними из лучших в России по цифровым коммуникациям. Так в рейтинге «ММСО Премия года 2024» в номинации «Школа года в цифре» 9 место заняла гимназия №16, а школа №56 — 25 место. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев.

«Особенно горжусь, что школы Тюмени вошли в ТОП-30 лучших по цифровым коммуникациям! Гимназия №16 и школа №56 показали высокие результаты и заслуженно попали в рейтинг лучших школ России, подавших заявки на „ММСО Премия года 2024“ в номинации „Школа года в цифре“ (9 и 25 места, соответственно — прим. URA.RU)» — написал Афанасьев в своем telegram-канале.

Среди критериев оценки: качество и информативность сайтов, активность в социальных сетях и взаимодействие со СМИ. Мэр города добавил, что присутствие школ тюмени в рейтинге — это «признание их профессионализма и эффективности в области цифровых коммуникаций», а также «пример того, как современные технологии могут сделать образовательный процесс более открытым и доступным». Он поздравил коллективы школ и пожелал дальнейших достижений.

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Две школы Тюмени признаны одними из лучших в России по цифровым коммуникациям. Так в рейтинге «ММСО Премия года 2024» в номинации «Школа года в цифре» 9 место заняла гимназия №16, а школа №56 — 25 место. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев. «Особенно горжусь, что школы Тюмени вошли в ТОП-30 лучших по цифровым коммуникациям! Гимназия №16 и школа №56 показали высокие результаты и заслуженно попали в рейтинг лучших школ России, подавших заявки на „ММСО Премия года 2024“ в номинации „Школа года в цифре“ (9 и 25 места, соответственно — прим. URA.RU)» — написал Афанасьев в своем telegram-канале. Среди критериев оценки: качество и информативность сайтов, активность в социальных сетях и взаимодействие со СМИ. Мэр города добавил, что присутствие школ тюмени в рейтинге — это «признание их профессионализма и эффективности в области цифровых коммуникаций», а также «пример того, как современные технологии могут сделать образовательный процесс более открытым и доступным». Он поздравил коллективы школ и пожелал дальнейших достижений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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