Псковские общественники «нагрелись» на тюменском ребенке-инвалиде

Общественная организация инвалидов города Пскова недопоставила ребенку-инвалиду из Аромашево Тюменской области больше 500 подгузников для взрослых, на поставку которых был заключен госконтракт. Об этом в telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области.
«По информации регионального Отделения Фонда пенсионного и социального страхования государственный контракт на поставку подгузников заключен с общественной организацией инвалидов г. Пскова. В рамках исполнения этого контракта поставщик обеспечил ребенка подгузниками в количестве 1288 штук. Однако в ходе прокурорской проверки выявлено, что заявитель получила только 728 подгузников и подпись в акте приема-передачи средств реабилитации ей не принадлежит», — говорится в сообщении.
После проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ход и результаты расследование находятся на контроле ведомства.
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