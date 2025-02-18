18 февраля 2025

Псковские общественники «нагрелись» на тюменском ребенке-инвалиде

Общественная организация из Пскова недопоставила подгузники тюменскому инвалиду
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенникам грозит до двух лет тюрьмы
Мошенникам грозит до двух лет тюрьмы Фото:

Общественная организация инвалидов города Пскова недопоставила ребенку-инвалиду из Аромашево Тюменской области больше 500 подгузников для взрослых, на поставку которых был заключен госконтракт. Об этом в telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области.

«По информации регионального Отделения Фонда пенсионного и социального страхования государственный контракт на поставку подгузников заключен с общественной организацией инвалидов г. Пскова. В рамках исполнения этого контракта поставщик обеспечил ребенка подгузниками в количестве 1288 штук. Однако в ходе прокурорской проверки выявлено, что заявитель получила только 728 подгузников и подпись в акте приема-передачи средств реабилитации ей не принадлежит», — говорится в сообщении.

После проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ход и результаты расследование находятся на контроле ведомства.

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Общественная организация инвалидов города Пскова недопоставила ребенку-инвалиду из Аромашево Тюменской области больше 500 подгузников для взрослых, на поставку которых был заключен госконтракт. Об этом в telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. «По информации регионального Отделения Фонда пенсионного и социального страхования государственный контракт на поставку подгузников заключен с общественной организацией инвалидов г. Пскова. В рамках исполнения этого контракта поставщик обеспечил ребенка подгузниками в количестве 1288 штук. Однако в ходе прокурорской проверки выявлено, что заявитель получила только 728 подгузников и подпись в акте приема-передачи средств реабилитации ей не принадлежит», — говорится в сообщении. После проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ход и результаты расследование находятся на контроле ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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