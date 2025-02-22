Часами издевались над девушками: что известно об уральской истории, которой заинтересовались власти и блогеры

В Каменске-Уральском Свердловской области 3 января 2025 года группа мужчин похитила нескольких девушек. Похитители отвезли жертв на автомойку, где раздели их и подвергли пятичасовым издевательствам. Процесс парни снимали на видео. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело против задержанных мужчин. Позже руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила свое намерение обратиться в Следственный комитет с просьбой ужесточить обвинения. Что известно об этой истории и почему ей заинтересовались федеральные власти — в материале URA.RU.
Что произошло
В Каменск-Уральском 3 января 2025 года произошло жестокое нападение, в ходе которого несколько молодых мужчин обманом заманили девушек на автомойку и подвергли их физическому насилию, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Согласно заявлениям родителей одной из пострадавших Миланы, парни заперли девушек в помещении автомойки, где начались акты насилия.
Милана и ее подруга Лера, обеим 16 лет, стали свидетелями того, как нападавший Давид и его друзья унижали и избивали 18-летнюю Аню и 17-летнюю Ксюшу. Они раздели девушек до нижнего белья и обливали их ледяной водой и пеной, заставляя при этом открывать рот. Эти действия продолжались пять часов. После окончания издевательств молодые люди отпустили жертв, угрожая им насилием в случае, если они расскажут о произошедшем.
Что стало причиной агрессии парней
По информации telegram-канала Baza, ситуация развернулась после того, как 21-летний Давид А. начал демонстрировать чрезмерное внимание в социальных сетях к Ане, которая праздновала день рождение 2 января, и ее подруге Ксении. Ответом на его действия стало резкое желание девушек прекратить любые контакты, что, в свою очередь, послужило катализатором дальнейших событий.
Вечером 3 января Давид вместе с 16-летним братом и 20-летним другом направились к дому одной из девушек. Они предложили Ксении, Милане и Лере, которые на тот момент находились у второй девушки, выйти на разговор. После того как они подошли к подъезду, молодые люди силой поместили их в автомобиль марки ВАЗ-2114, изъяли у них мобильные телефоны и потребовали привести Аню из ее дома. После парни отвезли девушек на автомойку, расположенную на улице Карла Маркса.
СК по региону возбудил уголовное дело
После инцидента девушки рассказали о случившемся семье. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, родители пострадавших обратились в полицию на следующий день. Медицинское освидетельствование выявило у них множество ушибов. По факту происшествия 5 января в городе Каменск-Уральский следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за хулиганство. Давид был задержан, однако впоследствии освобожден, тогда как его младший брат остался под подпиской о невыезде.
Согласно сообщению журнала «Многонационал», следователь проинформировал родителей одной из девочек о том, что из обвинений исключены все пункты, кроме хулиганства, объяснив, что похищения не произошло, поскольку девушек вернули на место. Родственники Ани выразили возмущение. Родители еще двух девушек также подали заявления, однако их не признали потерпевшими, и их жалобы не были включены в материалы дела.
Как Бастрыкин, Мизулина и российские блогеры отреагировали на происшествие
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 21 февраля поручил предоставить ему отчет о прогрессе в расследовании уголовного дела, связанного с нападением на несовершеннолетних жительниц Каменск-Уральского, сообщает пресс-служба СК. В связи с этим он обратился к исполняющему обязанности руководителя областного управления Следкома Константину Мирошниченко.
Мизулина заявила о своем намерении обратиться в Следственный комитет с предложением рассмотреть вопрос об ужесточении наказаний для парней. Об этом она написала в своем telegram-канале.
В российской блогосфере также наблюдается возмущение по поводу реакции правоохранительных органов на происшествие. Рэпер и блогер Миша Маваши, имеющий более 270 тысяч подписчиков в Telegram, поделился информацией о том, что семья одной из жертв передала ему видео происшествия. Он высказал критику в адрес сотрудников Следственного комитета за якобы попытки замять дело.
Ужесточение обвинений
По информации, предоставленной правоохранительными органами URA.RU, 21 февраля в отношении трех мужчин, обвиняемых в похищении двух девушек, были ужесточены обвинения. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве, похищении и понуждение к действиям сексуального характера. Задержанным грозит до 12 лет заключения.
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