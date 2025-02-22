22 февраля 2025
21 февраля 2025

В мэрии Шадринска попросили помочь с одеждой и питанием выжившим в пожаре детям

Курганцы собирают помощь для выживших в страшном пожаре детей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для детей можно принести одежду
Для детей можно принести одежду Фото:

Детям, которые выжили в жутком пожаре в Шадринске, необходима помощь. Горожане могут принести одежду, обувь и детское питание. Об этом сообщили представители городской администрации. Пожар произошел 22 февраля на улице Курганской, в огне погибли трое детей.

«Семье, где погибли дети на пожаре, можно помочь одеждой. Первоклассница ростом 140 см, обувь 33-34; у мамы 42 размер одежды, 36 обуви; у папы размер одежды 48-50, обувь 42. Младшему восьмимесячному ребенку необходимо детское питание», — сообщается в паблике мэрии во «ВКонтакте».

Уточняется, что жители могут принести вещи в будни в здание финколледжа, либо в ГБУ «ЦСО №2» на улице Октябрьской, 59. Кроме того, можно перевести деньги на карту матери, но необходимо остерегаться неизвестных контактов, отмечается в посте.

Ранее замгубернатора Курганской области Наталья Кирилова в Шадринске встретилась с мамой трех погибших в пожаре детей и девочкой, которая спасла из огня маленького брата. Кирилова назвала поступок первоклассницы настоящим героизмом, на который отважится не каждый взрослый. Он добавила, что семье окажут материальную и психологическую помощь, а похоронами погибших мальчиков займется администрация Шадринска.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Детям, которые выжили в жутком пожаре в Шадринске, необходима помощь. Горожане могут принести одежду, обувь и детское питание. Об этом сообщили представители городской администрации. Пожар произошел 22 февраля на улице Курганской, в огне погибли трое детей. «Семье, где погибли дети на пожаре, можно помочь одеждой. Первоклассница ростом 140 см, обувь 33-34; у мамы 42 размер одежды, 36 обуви; у папы размер одежды 48-50, обувь 42. Младшему восьмимесячному ребенку необходимо детское питание», — сообщается в паблике мэрии во «ВКонтакте». Уточняется, что жители могут принести вещи в будни в здание финколледжа, либо в ГБУ «ЦСО №2» на улице Октябрьской, 59. Кроме того, можно перевести деньги на карту матери, но необходимо остерегаться неизвестных контактов, отмечается в посте. Ранее замгубернатора Курганской области Наталья Кирилова в Шадринске встретилась с мамой трех погибших в пожаре детей и девочкой, которая спасла из огня маленького брата. Кирилова назвала поступок первоклассницы настоящим героизмом, на который отважится не каждый взрослый. Он добавила, что семье окажут материальную и психологическую помощь, а похоронами погибших мальчиков займется администрация Шадринска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...