В мэрии Шадринска попросили помочь с одеждой и питанием выжившим в пожаре детям

Детям, которые выжили в жутком пожаре в Шадринске, необходима помощь. Горожане могут принести одежду, обувь и детское питание. Об этом сообщили представители городской администрации. Пожар произошел 22 февраля на улице Курганской, в огне погибли трое детей.
«Семье, где погибли дети на пожаре, можно помочь одеждой. Первоклассница ростом 140 см, обувь 33-34; у мамы 42 размер одежды, 36 обуви; у папы размер одежды 48-50, обувь 42. Младшему восьмимесячному ребенку необходимо детское питание», — сообщается в паблике мэрии во «ВКонтакте».
Уточняется, что жители могут принести вещи в будни в здание финколледжа, либо в ГБУ «ЦСО №2» на улице Октябрьской, 59. Кроме того, можно перевести деньги на карту матери, но необходимо остерегаться неизвестных контактов, отмечается в посте.
Ранее замгубернатора Курганской области Наталья Кирилова в Шадринске встретилась с мамой трех погибших в пожаре детей и девочкой, которая спасла из огня маленького брата. Кирилова назвала поступок первоклассницы настоящим героизмом, на который отважится не каждый взрослый. Он добавила, что семье окажут материальную и психологическую помощь, а похоронами погибших мальчиков займется администрация Шадринска.
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