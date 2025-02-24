Мирное соглашение по Украине, переговоры с США и ответ на санкции: заявления Пескова 24 февраля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующие переговоры между Россией и США пройдут в конце этой неделе. Представители двух стран обсудят работу дипломатических представительств и «раздражителей» их отношений. Эти и другие заявления Пескова — в материале URA.RU.
Реакция на слова Трампа о невиновности РФ в начале СВО
Дмитрий Песков заявил, что поддерживает изменения в подходе США к России после слов американского лидера Дональда Трампа о непричастности РФ к началу конфликта на Украине. Он также выразил надежду на проведение Вашингтоном тщательного анализа первопричин конфликта для эффективного его урегулирования.
Мнение Кремля насчет взрыва внутри консульства РФ во Франции
Песков отметил, что генконсульству РФ во Франции требуется усиление охраны после произошедшего взрыва. Он подчеркнул, что по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры для того, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности в целом. Он отметил, что все заявление по этому поводу уже сделали в МИД РФ. В ведомстве отметили, что взрыв в Марселе имеет все признаки теракта.
Что Россия и США будут обсуждать на следующих переговорах
Что касательно следующих переговоров России и США, то они пройдут в конце этой недели, заявил Песков. Он отметил, что на них будет присутствовать замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, переговоры будут посвящены работе дипломатических представительств и другим вопросам, вызывающим напряженность в отношениях. Конкретные детали встречи, включая дату и место, будут уточнены позже через официальные каналы МИД.
Реакция Кремля на новый пакет санкций от Евросоюза
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый пакет санкций Евросоюза против России был ожидаем. Он отметил, что текущая ситуация не способствует возобновлению диалога с Европой и что «предпосылок для диалога не видно». Песков также подчеркнул, что очередной пакет санкций был предсказуем.
Как в Кремле отреагировали на результаты выборов в ФРГ
Песков в ответ на вопрос URA.RU о возможных отношениях с Берлином после выборов в бундестаг заявил, что Россия надеется на переход к взаимовыгодному сотрудничеству, а также на более трезвый подход к реальности со стороны нового правительства. Однако, по его словам, все станет ясно только после того, как победитель выборов вступит в свои полномочия.
График Путина
Песков сообщил, что сегодня в Кремле у президент РФ Владимира Путина относительно спокойный день, и что в первой половине дня состоится международный телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. Президент также на прошлой неделе говорил о намерении проинформировать ряд государств-партнеров о своих контактах с американцами. По словам Песков, этот процесс уже начался.
Также он добавил, что у президента запланировано несколько встреч, одна из которых будет открытой — с верховным муфтием и председателем Центрального духовного управления мусульман. Другие встречи президента будут носить непубличный характер.
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