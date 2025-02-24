Песков рассказал, о чем Россия будет говорить с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков проведет переговоры с представителями США в конце этой недели. Разговор будет вестись на экспертном уровне по вопросам работы дипломатических представительств и других раздражителей в отношениях между двумя странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речь идет о начале того разговора на экспертном уровне по линии МИД, о чем условились наши делегации в Эр-Рияде. Это тот самый диалог по раздражителям, по разблокировке работы дипломатических представительств», — заявил Песков во время конференц-колла. Он также подчеркнул, что конкретика переговоров будет сообщаться дополнительно по линии МИД.
Детали встречи, включая точную дату и место проведения, будут уточнены и опубликованы позже через официальные каналы Министерства иностранных дел России. Эти переговоры станут продолжением диалога, начатого ранее, и направлены на снижение напряженности в двусторонних отношениях.
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