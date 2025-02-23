Танцевальный ансамбль из Ноябрьска «Магия танца» завоевал шесть дипломов Лауреатов I степени и «Гран-при» на Международном форуме в Екатеринбурге. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
«Ансамбль современного танца „Магия танца“ из городского дома культуры и кино „Русь“ участвовал в XIII Международном Форуме детского и юношеского творчества „Европа-Азия“. Ребята привезли в Ноябрьск шесть дипломов Лауреатов I степени. Помимо этого ноябрьские танцоры завоевали „Гран-при “, — сообщили в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска
Ранее URA.RU сообщало, что экс-депутат и эстрадная певица из ЯНАО Елена Лаптандер опубликовала фрагмент новой песни, посвященной оленеводам. Видео доступно в социальных сетях.
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