23 февраля 2025

Ямальские танцоры покорили Екатеринбург. Фото

Танцевальный ансамбль из Ноябрьска выиграл «Гран-при» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Танцоры из Ноябрьска завоевали «Гран-При» (фото из архива)
Танцоры из Ноябрьска завоевали «Гран-При» (фото из архива) Фото:

Танцевальный ансамбль из Ноябрьска «Магия танца» завоевал шесть дипломов Лауреатов I степени и «Гран-при» на Международном форуме в Екатеринбурге. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

«Ансамбль современного танца „Магия танца“ из городского дома культуры и кино „Русь“ участвовал в XIII Международном Форуме детского и юношеского творчества „Европа-Азия“. Ребята привезли в Ноябрьск шесть дипломов Лауреатов I степени. Помимо этого ноябрьские танцоры завоевали „Гран-при “, — сообщили в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска

Ранее URA.RU сообщало, что экс-депутат и эстрадная певица из ЯНАО Елена Лаптандер опубликовала фрагмент новой песни, посвященной оленеводам. Видео доступно в социальных сетях.

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Танцевальный ансамбль из Ноябрьска «Магия танца» завоевал шесть дипломов Лауреатов I степени и «Гран-при» на Международном форуме в Екатеринбурге. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. «Ансамбль современного танца „Магия танца“ из городского дома культуры и кино „Русь“ участвовал в XIII Международном Форуме детского и юношеского творчества „Европа-Азия“. Ребята привезли в Ноябрьск шесть дипломов Лауреатов I степени. Помимо этого ноябрьские танцоры завоевали „Гран-при “, — сообщили в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска Ранее URA.RU сообщало, что экс-депутат и эстрадная певица из ЯНАО Елена Лаптандер опубликовала фрагмент новой песни, посвященной оленеводам. Видео доступно в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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