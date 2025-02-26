В Новом Уренгое объявлена актировка для школьников первой смены

В газовой столице дома останутся ученики начальной школы
В Новом Уренгое (ЯНАО) утром 27 февраля температура воздуха составила -36 градусов. Власти города в соцсети рекомендовали школьникам первой смены с 1-й по 4-й класс оставаться дома.
«Сейчас в Новом Уренгое -36 градусов, штиль. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 4 класс. Информация для первой смены», — сообщается в telegram-канале мэрии города.
Ранее синоптики предупредили ямальцев о сильных морозах. До -45 градусов ночные температуры опустятся на территории округа 27 и 28 февраля.
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