26 февраля 2025

В Новом Уренгое объявлена актировка для школьников первой смены

© Служба новостей «URA.RU»
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В газовой столице дома останутся ученики начальной школы
В газовой столице дома останутся ученики начальной школы Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) утром 27 февраля температура воздуха составила -36 градусов. Власти города в соцсети рекомендовали школьникам первой смены с 1-й по 4-й класс оставаться дома.

«Сейчас в Новом Уренгое -36 градусов, штиль. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 4 класс. Информация для первой смены», — сообщается в telegram-канале мэрии города.

Ранее синоптики предупредили ямальцев о сильных морозах. До -45 градусов ночные температуры опустятся на территории округа 27 и 28 февраля.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) утром 27 февраля температура воздуха составила -36 градусов. Власти города в соцсети рекомендовали школьникам первой смены с 1-й по 4-й класс оставаться дома. «Сейчас в Новом Уренгое -36 градусов, штиль. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 4 класс. Информация для первой смены», — сообщается в telegram-канале мэрии города. Ранее синоптики предупредили ямальцев о сильных морозах. До -45 градусов ночные температуры опустятся на территории округа 27 и 28 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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