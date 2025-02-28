28 февраля 2025

В центре Тюмени гулял абсолютно голый мужчина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменца увезли в отдел полиции и передали медработникам
Тюменца увезли в отдел полиции и передали медработникам Фото:

Жители микрорайона КПД в Тюмени пожаловались на разгуливающего голым мужчину. Он шел без одежды и обуви, но с телефоном в руках. Рядом гуляли дети.

«Жители КПД увидели на улице полностью раздетого молодого человека. Несмотря на мороз, он был босиком и без одежды», — написано под видео в telegram-канале «Тюмень №1». На кадрах видно, как абсолютно голый мужчина проходит прямо рядом со школьниками.

По данным 72.RU у мужчины имеются проблемы со здоровьем. Сейчас он уже доставлен в отдел полиции и передан медработникам.

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Жители микрорайона КПД в Тюмени пожаловались на разгуливающего голым мужчину. Он шел без одежды и обуви, но с телефоном в руках. Рядом гуляли дети. «Жители КПД увидели на улице полностью раздетого молодого человека. Несмотря на мороз, он был босиком и без одежды», — написано под видео в telegram-канале «Тюмень №1». На кадрах видно, как абсолютно голый мужчина проходит прямо рядом со школьниками. По данным 72.RU у мужчины имеются проблемы со здоровьем. Сейчас он уже доставлен в отдел полиции и передан медработникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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