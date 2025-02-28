Тюменца увезли в отдел полиции и передали медработникам
Жители микрорайона КПД в Тюмени пожаловались на разгуливающего голым мужчину. Он шел без одежды и обуви, но с телефоном в руках. Рядом гуляли дети.
«Жители КПД увидели на улице полностью раздетого молодого человека. Несмотря на мороз, он был босиком и без одежды», — написано под видео в telegram-канале «Тюмень №1». На кадрах видно, как абсолютно голый мужчина проходит прямо рядом со школьниками.
По данным 72.RU у мужчины имеются проблемы со здоровьем. Сейчас он уже доставлен в отдел полиции и передан медработникам.
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