Точно не маньяк: курганцы раскрыли секреты безопасного знакомства в сети

В эпоху цифровых технологий сайты знакомств становятся неотъемлемой частью жизни курганцев. Многие используют онлайн-платформы для поиска новых знакомств, друзей или партнеров. Однако, как и в любом другом месте, здесь тоже есть свои риски. URA.RU пообщалось с пользователями, которые поделились своим опытом о том, как не нарваться на маньяка на сайтах знакомств.
«По моему многолетнему наблюдению, все больше людей самых разных возрастов, профессий и взглядов приходят знакомиться на специальные сайты. Курганцы — не исключение. Забавно, что каждый из них сначала думает, что, если человек на сайте, то с ним что-то не так. Хотя сами тоже фактически там имеют анкету», — поделилась с URA.RU девушка из Кургана.
Прежде чем создать анкету
Сайты знакомств окутаны множеством мифов. Один из самых распространенных — о публике таких ресурсов. Дело в том, что сайты задумывались для «быстрых встреч» и «без обязательств». Затем, после выхода на рынок цифровых продуктов, со временем они обрели популярность не только у тех, кто ищет подобных отношений.
Аудитория формирует запрос веб-разработчикам, а они реализуют пожелания пользователей. В результате такого взаимодействия сайты знакомств стали подобны соцсетям. Здесь люди ищут не только интимной близости, но и партнера для брака, друзей, компанию для путешествия, совместных пробежек, прогулок, а иногда клиентов (например, фотографы предлагают свои услуги).
Чтобы иметь твердость в своем намерении и общаться безопасно стоит сперва ответить на вопрос: что вы ищете? Зачем вам анкета на сайте знакомств? Отвечать на этот вопрос для сайтов — нормально. «Рано или поздно вас обязательно спросят другие пользователи. Терять время на неподходящих людей обычно не хочется», — рассказал один из пользователей.
Выбор сайта
Затем выберете наиболее популярные, проверенные сайты и регистрируйтесь. Mamba, «VK Знакомства», Teamo и другие аналоги, зарекомендовавшие себя для знакомств, подойдут из-за систем безопасности: в них нужно пройти верификацию, кроме того ограничены некоторые функции.
Общение в сети
Зарегистрированный и верифицированный пользователь переходит к просмотру анкет и общению. На курганских ресурсах анкет, как правило, немного, а некоторые из них повторяют себя на разных сайтах.
Узнать больше в соцсетях
С начала общения, мнения относительно безопасности перехода в мессенджеры и соцсети разнятся. С одной стороны рекомендуется проверить профили человека, потому что через соцсети иногда можно узнать о человеке больше, чем в анкете. Это может дать вам представление о его интересах, друзьях и даже о том, где он работает, учится. По соцсетям можно даже понять, где человек живет.
С другой стороны, не рекомендуется делиться личными данными до тех пор, пока не будет полной уверенности в честности вашего нового знакомого. Страницы в соцсетях, как написано выше, хранят много такой информации, а, защищая эти данные, можно избежать нежелательной слежки. Кроме того, сами приложения перед отправкой контактных данных вашему новому знакомому (телефон, аккаунты и прочее), может предупредить: это не безопасно, вы уверены?
Видеозвонки и обмен фото
Иногда перед решением встретиться рекомендуют совершить видеозвонок, чтобы напрасно не терять времени. Но здесь надо отметить: в некоторых сервисах функция видеозвонка отсутствует неспроста. По ту сторону экрана может находиться человек, который на видео захочет показать вам то, что вы не хотите видеть Или не хотите видеть на данном этапе развития отношений. Поэтому видеозвонки совершаются на свой страх и риск. Все же никакая видеокамера не заменит личной встречи.
То же касается функции обмена фотографиями, которой обычно нет в чатах приложений из соображений безопасности. При переходе в мессенджеры этой защиты не будет. Несмотря на то, что сайты имеют возрастное ограничение 18+, настоятельно не рекомендуется отправлять интимные фото и видео новым знакомым, даже если завязалась переписка. Обмен такими материалами лучше оставить для начала реальных отношений.
Внешние ссылки
Мошенники могут высылать сомнительные ссылки пользователям. По ним переходить нельзя, а также не вводите данные своих банковских карт и никому их не сообщайте ни под каким предлогом.
Встречи и свидания
Самая приятная часть знакомства и общения — встречи. Первая встреча самая важная и ответственная. Но увлекаться и растягивать время на ней не стоит.
Для первого свидания стоит выбрать публичное место, где есть другие люди и при этом ничто не отвлечет вас от общения друг с другом. Популярная кофейня — хорошо, кинотеатр — плохо. В кино вы не сможете узнать своего нового знакомого лучше.
Обязательно сообщайте родным и близким о планах на свидание. Где и с кем вы встречаетесь. Стоит также подумать о том, сколько времени потратите на эту встречу. Так ваши близкие будут понимать, когда начинать переживать.
Идеальным первое свидание может быть на час за чашкой кофе в уютном кафе. Пусть это не сразу романтические приключения в загородных домах или с прокатом на мотоциклах, велосипедах, но так вы лучше себя обезопасите. Встречи в ночное время суток, в уединении и вдалеке от людей — плохой знак, лучше отказаться.
Напутствие
Если вам что-то кажется необычным или вызывает сомнения, следует довериться своим чувствам и прекратить общение. Важно прислушиваться к своим инстинктам: в случае возникновения подозрений целесообразнее отменить встречу. Будьте внимательны: если вы чувствуете дискомфорт или замечаете необычные аспекты в поведении собеседника, не стоит игнорировать эти предостережения.
Не забывайте, что люди на сайтах по разным причинам, с разным прошлым и целями в жизни. Иногда они не совпадают с вашими и это нормально. В таком случае общение быстро завершается и находится другой пользователь. Простота системы поиска — это то, за что люди с разных уголков планеты оценили сайты знакомств.
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