02 марта 2025

Овощные шашлыки и бургеры: где в ресторанах Кургана есть постное меню

В Кургане в честь Великого поста заведения предлагают постное меню
© Служба новостей «URA.RU»
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В курганских ресторанах появилось постное меню
В курганских ресторанах появилось постное меню Фото:

В день начала Великого поста многие рестораны и кафе в Кургане подготовили специальные постные меню, чтобы помочь жителям города соблюдать пост и наслаждаться вкусной и здоровой едой. URA.RU сделало подборку таких мест.

Ресторан «Марани» на улице Коли Мяготина, 62а, предлагает легкие салаты, супы, горячие блюда и национальные десерты. Это отличное место для тех, кто хочет насладиться грузинской кухней без нарушения поста. В меню можно найти такие блюда, как овощные шашлыки, лобио, а также традиционные грузинские десерты, приготовленные без животных продуктов. 

Трактир «Изба» на улице Звездная, 1, включил в постное меню салаты, похлебку, овощные биточки и другие блюда, которые помогут разнообразить постный стол. Здесь можно попробовать традиционные русские блюда, адаптированные для поста, такие как щи из капусты, овощные оладьи и постные пироги. Уютная атмосфера трактира делает его идеальным местом для семейных обедов и встреч с друзьями.

Гриль-бар «ШашлыкоFF» с адресами на улице Советская, 136 и в 4-м микрорайоне, 1Б, удивляет посетителей специальным меню, состоящим только из растительных ингредиентов. Это идеальный выбор для тех, кто предпочитает вегетарианскую кухню. В меню можно найти такие блюда, как овощные шашлыки, гриль-портобелло, вегетарианские бургеры и салаты из свежих овощей. Гриль-бар предлагает уникальную возможность насладиться вкусной и здоровой едой в современной и стильной обстановке.

Кофейня «Гоголь» на улице Гоголя, 44, также включила в меню постные блюда: салаты, супы, постную гречку, рагу, драники и овощной штрудель. Это отличное место для тех, кто хочет насладиться вкусной и здоровой едой в уютной атмосфере. Кофейня предлагает разнообразные варианты для завтрака, обеда и ужина, а также широкий выбор постных десертов, таких как фруктовые салаты и вегетарианские торты.

Великий пост в 2025 году начался 3 марта и продлится до 19 апреля, включительно. Этот период длится 48 дней и включает в себя Святую Четыредесятницу (40 дней), Лазареву субботу, Вербное воскресенье и Страстную седмицу.

Что нельзя есть во время Великого поста:

Мясо и птицу

Молочные продукты (молоко, сыр, творог)

Яйца

Рыбу и морепродукты (за исключением некоторых особых дней, таких как Лазарева суббота и Вербное воскресенье)

Масло (за исключением некоторых дней, когда разрешено использование растительного масла)

Что можно есть:

Овощи и фрукты

Зерновые (хлеб, каши)

Бобовые (горох, фасоль, чечевица)

Орехи и семена

Растительные масла (оливковое, подсолнечное и т. д.)

Пост является временем духовного очищения и подготовки к Пасхе. Соблюдение правил питания является важной частью этого периода.

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В день начала Великого поста многие рестораны и кафе в Кургане подготовили специальные постные меню, чтобы помочь жителям города соблюдать пост и наслаждаться вкусной и здоровой едой. URA.RU сделало подборку таких мест. Ресторан «Марани» на улице Коли Мяготина, 62а, предлагает легкие салаты, супы, горячие блюда и национальные десерты. Это отличное место для тех, кто хочет насладиться грузинской кухней без нарушения поста. В меню можно найти такие блюда, как овощные шашлыки, лобио, а также традиционные грузинские десерты, приготовленные без животных продуктов.  Трактир «Изба» на улице Звездная, 1, включил в постное меню салаты, похлебку, овощные биточки и другие блюда, которые помогут разнообразить постный стол. Здесь можно попробовать традиционные русские блюда, адаптированные для поста, такие как щи из капусты, овощные оладьи и постные пироги. Уютная атмосфера трактира делает его идеальным местом для семейных обедов и встреч с друзьями. Гриль-бар «ШашлыкоFF» с адресами на улице Советская, 136 и в 4-м микрорайоне, 1Б, удивляет посетителей специальным меню, состоящим только из растительных ингредиентов. Это идеальный выбор для тех, кто предпочитает вегетарианскую кухню. В меню можно найти такие блюда, как овощные шашлыки, гриль-портобелло, вегетарианские бургеры и салаты из свежих овощей. Гриль-бар предлагает уникальную возможность насладиться вкусной и здоровой едой в современной и стильной обстановке. Кофейня «Гоголь» на улице Гоголя, 44, также включила в меню постные блюда: салаты, супы, постную гречку, рагу, драники и овощной штрудель. Это отличное место для тех, кто хочет насладиться вкусной и здоровой едой в уютной атмосфере. Кофейня предлагает разнообразные варианты для завтрака, обеда и ужина, а также широкий выбор постных десертов, таких как фруктовые салаты и вегетарианские торты. Великий пост в 2025 году начался 3 марта и продлится до 19 апреля, включительно. Этот период длится 48 дней и включает в себя Святую Четыредесятницу (40 дней), Лазареву субботу, Вербное воскресенье и Страстную седмицу. Что нельзя есть во время Великого поста: Мясо и птицу Молочные продукты (молоко, сыр, творог) Яйца Рыбу и морепродукты (за исключением некоторых особых дней, таких как Лазарева суббота и Вербное воскресенье) Масло (за исключением некоторых дней, когда разрешено использование растительного масла) Что можно есть: Овощи и фрукты Зерновые (хлеб, каши) Бобовые (горох, фасоль, чечевица) Орехи и семена Растительные масла (оливковое, подсолнечное и т. д.) Пост является временем духовного очищения и подготовки к Пасхе. Соблюдение правил питания является важной частью этого периода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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