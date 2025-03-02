Овощные шашлыки и бургеры: где в ресторанах Кургана есть постное меню

В день начала Великого поста многие рестораны и кафе в Кургане подготовили специальные постные меню, чтобы помочь жителям города соблюдать пост и наслаждаться вкусной и здоровой едой. URA.RU сделало подборку таких мест.
Ресторан «Марани» на улице Коли Мяготина, 62а, предлагает легкие салаты, супы, горячие блюда и национальные десерты. Это отличное место для тех, кто хочет насладиться грузинской кухней без нарушения поста. В меню можно найти такие блюда, как овощные шашлыки, лобио, а также традиционные грузинские десерты, приготовленные без животных продуктов.
Трактир «Изба» на улице Звездная, 1, включил в постное меню салаты, похлебку, овощные биточки и другие блюда, которые помогут разнообразить постный стол. Здесь можно попробовать традиционные русские блюда, адаптированные для поста, такие как щи из капусты, овощные оладьи и постные пироги. Уютная атмосфера трактира делает его идеальным местом для семейных обедов и встреч с друзьями.
Гриль-бар «ШашлыкоFF» с адресами на улице Советская, 136 и в 4-м микрорайоне, 1Б, удивляет посетителей специальным меню, состоящим только из растительных ингредиентов. Это идеальный выбор для тех, кто предпочитает вегетарианскую кухню. В меню можно найти такие блюда, как овощные шашлыки, гриль-портобелло, вегетарианские бургеры и салаты из свежих овощей. Гриль-бар предлагает уникальную возможность насладиться вкусной и здоровой едой в современной и стильной обстановке.
Кофейня «Гоголь» на улице Гоголя, 44, также включила в меню постные блюда: салаты, супы, постную гречку, рагу, драники и овощной штрудель. Это отличное место для тех, кто хочет насладиться вкусной и здоровой едой в уютной атмосфере. Кофейня предлагает разнообразные варианты для завтрака, обеда и ужина, а также широкий выбор постных десертов, таких как фруктовые салаты и вегетарианские торты.
Великий пост в 2025 году начался 3 марта и продлится до 19 апреля, включительно. Этот период длится 48 дней и включает в себя Святую Четыредесятницу (40 дней), Лазареву субботу, Вербное воскресенье и Страстную седмицу.
Что нельзя есть во время Великого поста:
Мясо и птицу
Молочные продукты (молоко, сыр, творог)
Яйца
Рыбу и морепродукты (за исключением некоторых особых дней, таких как Лазарева суббота и Вербное воскресенье)
Масло (за исключением некоторых дней, когда разрешено использование растительного масла)
Что можно есть:
Овощи и фрукты
Зерновые (хлеб, каши)
Бобовые (горох, фасоль, чечевица)
Орехи и семена
Растительные масла (оливковое, подсолнечное и т. д.)
Пост является временем духовного очищения и подготовки к Пасхе. Соблюдение правил питания является важной частью этого периода.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!