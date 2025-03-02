02 марта 2025

В курганских яслях и колонии временно отключат воду. Список

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Из-за аварии сотни курганцев временно останутся без воды
Из-за аварии сотни курганцев временно останутся без воды Фото:

В Кургане из-за аварии на сетях водопровода временно не будет воды как частные дома, так и значимые социальные объекты, включая детский сад и мебельную фабрику. Об этом у себя в telegram-канале сообщает «Водный Союз». 

«Водный Союз» занимается устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул.Партизанская, 90. Работает бригада компании», — указано в посте. 

Без воды останутся: 

  • поселок Локомотивный –частный сектор;
  • ул.Чехова № 1, 5, 11, 11ст.3;
  • ул.Электровозная № 23/1 – Детский сад-ясли (дошкольное отделение школы №75), 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27,
  • ул. Правды –частный сектор, в том числе Правды № 60А – магазин «Север»;
  • ул. 2-Часовая № 48а – Колония-поселения №5,
  • 54 –Мебельная фабрика «Потютьков»,
  • 54А - жилой комплекс «Рябиновый»,
  • 54Б – жилой комплекс «Счастливая жизнь»;
  • Теплопункт № 33.

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В Кургане из-за аварии на сетях водопровода временно не будет воды как частные дома, так и значимые социальные объекты, включая детский сад и мебельную фабрику. Об этом у себя в telegram-канале сообщает «Водный Союз».  «Водный Союз» занимается устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул.Партизанская, 90. Работает бригада компании», — указано в посте.  Без воды останутся: 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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