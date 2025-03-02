Из-за аварии сотни курганцев временно останутся без воды
В Кургане из-за аварии на сетях водопровода временно не будет воды как частные дома, так и значимые социальные объекты, включая детский сад и мебельную фабрику. Об этом у себя в telegram-канале сообщает «Водный Союз».
«Водный Союз» занимается устранением аварии на сетях водопровода по адресу: ул.Партизанская, 90. Работает бригада компании», — указано в посте.
Без воды останутся:
- поселок Локомотивный –частный сектор;
- ул.Чехова № 1, 5, 11, 11ст.3;
- ул.Электровозная № 23/1 – Детский сад-ясли (дошкольное отделение школы №75), 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27,
- ул. Правды –частный сектор, в том числе Правды № 60А – магазин «Север»;
- ул. 2-Часовая № 48а – Колония-поселения №5,
- 54 –Мебельная фабрика «Потютьков»,
- 54А - жилой комплекс «Рябиновый»,
- 54Б – жилой комплекс «Счастливая жизнь»;
- Теплопункт № 33.
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