На полки курганских магазинов вернулись батончики KitKat

В одном из курганских магазинов начали продавать шоколадные батончики KitKat. Однако цена на эти шоколадки оказалась не самой привлекательной для местных покупателей. Об этом сообщается в социальных сетях.
«KitKat начали продавать в Кургане. Шоколадный батончик встретили в доставке „Самокат“. Цена на эту долгожданную сладость кусается. Ранее его встречали в сети Familia и Fix Price», — пишет telegram-канал «Курганистан».
Вафли KitKat производит компания Nestle, которая объявила об уходе из России в марте 2022 года. Одно из предприятий компании находилось в Перми, и прекратило работу. Но затем сотрудников вновь вернули на предприятие. Батончики KitKat заменили маркой Goodmix, а какао Nesquik — «Хруткой». В июле 2024 года появилась информация, что Nestle возвращается в Россию и возобновляет производство KitKat, но потом компания это опровергла.
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