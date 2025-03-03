На полки курганских магазинов вернулись батончики KitKat

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане начали продавать KitKat
В Кургане начали продавать KitKat Фото:

В одном из курганских магазинов начали продавать шоколадные батончики KitKat. Однако цена на эти шоколадки оказалась не самой привлекательной для местных покупателей. Об этом сообщается в социальных сетях. 

«KitKat начали продавать в Кургане. Шоколадный батончик встретили в доставке „Самокат“. Цена на эту долгожданную сладость кусается. Ранее его встречали в сети Familia и Fix Price», — пишет telegram-канал «Курганистан». 

Вафли KitKat производит компания Nestle, которая объявила об уходе из России в марте 2022 года. Одно из предприятий компании находилось в Перми, и прекратило работу. Но затем сотрудников вновь вернули на предприятие. Батончики KitKat заменили маркой Goodmix, а какао Nesquik — «Хруткой». В июле 2024 года появилась информация, что Nestle возвращается в Россию и возобновляет производство KitKat, но потом компания это опровергла.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одном из курганских магазинов начали продавать шоколадные батончики KitKat. Однако цена на эти шоколадки оказалась не самой привлекательной для местных покупателей. Об этом сообщается в социальных сетях.  «KitKat начали продавать в Кургане. Шоколадный батончик встретили в доставке „Самокат“. Цена на эту долгожданную сладость кусается. Ранее его встречали в сети Familia и Fix Price», — пишет telegram-канал «Курганистан».  Вафли KitKat производит компания Nestle, которая объявила об уходе из России в марте 2022 года. Одно из предприятий компании находилось в Перми, и прекратило работу. Но затем сотрудников вновь вернули на предприятие. Батончики KitKat заменили маркой Goodmix, а какао Nesquik — «Хруткой». В июле 2024 года появилась информация, что Nestle возвращается в Россию и возобновляет производство KitKat, но потом компания это опровергла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...