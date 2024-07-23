Nestle опровергло возобновление производства батончиков KitKat

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Батончики KitKat производили на пермском предприятии
Батончики KitKat производили на пермском предприятии Фото:

В компании «Нестле Россия» опровергли возобновление производства батончиков KitKat на пермском предприятии. Их производство по-прежнему приостановлено в России.

«KitKat по-прежнему приостановлен в РФ. Мы не будем комментировать спекуляции на рынке», — заявили РИА Новости в пресс-службе «Нестле Россия».

Ранее появилась информация о том, что батончики KitKat снова будут изготавливать в России. Единственное предприятие в РФ, которое занималось производством батончиков расположено в Перми. Производитель KitKat и Nesquik объявил об уходе из России в марте 2022 года.

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В компании «Нестле Россия» опровергли возобновление производства батончиков KitKat на пермском предприятии. Их производство по-прежнему приостановлено в России. «KitKat по-прежнему приостановлен в РФ. Мы не будем комментировать спекуляции на рынке», — заявили РИА Новости в пресс-службе «Нестле Россия». Ранее появилась информация о том, что батончики KitKat снова будут изготавливать в России. Единственное предприятие в РФ, которое занималось производством батончиков расположено в Перми. Производитель KitKat и Nesquik объявил об уходе из России в марте 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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