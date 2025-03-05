В Ноябрьске закрылся магазин «М.Видео»
На Ямале стартовало обучение для госслужащих по искусственному интеллекту, а магазины электроники «М.Видео» сокращает площади торговых точек. Мужчины рассказали, сколько готовы потратить на 8 марта, а власти анонсировали повышение тарифов на внутренние авиарейсы. Об этих и других событиях 5 марта читайте на URA.RU.
- В Салехарде началось обучение для госслужащих по внедрению ИИ в работу. Курс уже прошли сотрудники администраций всех муниципалитетов.
- В Ноябрьске закрылся магазин «М.Видео» по адресу проспект Мира, дом 64. Представители группы «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что это связано с переходом к более компактным площадям для торговли.
- Ямальские мужчины рассказали, сколько готовы потратить на 8 марта. На подарки они готовы потратить до 5000 рублей и 3200 рублей на букеты. В магазинах региона в преддверии праздника стоимость тюльпанов выросла на 10%.
- Представители окружного департамента тарифной политики анонсировали повышение тарифов на перелеты внутри региона. Новые цены начнут действовать с 15 мая.
- На Ямале стартовала регистрация участников предварительного голосования «Единой России» — она продлится до 24 апреля. Голосование пройдет с 19 по 25 мая, а итоги будут подведены до 28 мая.
- В Салехарде началась подготовка к празднованию Дня оленевода, оно пройдет 22-23 марта на берегу реки Полябта. В Новом Уренгое праздник отметят 8 и 9 марта — в газовой столице впервые будет запущен бесплатный автобус. А в Тарко-Сале местные жители обсуждают в соцсетях, что на День оленевода было мало автобусов.
Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомиться на сайте URA.RU.
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