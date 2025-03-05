Песков назвал лучшее место для переговоров России и Украины

Лучшим местом для переговоров делегаций России и Украины по завершению конфликта является Минск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предложении лидера Беларуси Александра Лукашенко о проведении переговоров в столице страны.
«[Вопрос] не поднимался и никак не обсуждался, но, конечно, для нас Минск это лучшее место, это наш главный союзник, поэтому для нас это лучшее место для переговоров», — заявил Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Лукашенко пригласил главу РФ Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа провести переговоры в Минске. «Хотите — приезжайте. Вот, рядом — 200 километров от белорусской границы до Киева», — заявлял Лукашенко.
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