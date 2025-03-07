Выплаты ко дню Победы, новый арт-объект и новый туристический маршрут: события дня на Ямале

На Ямале появился новый туристический маршрут (архивное фото)
На Ямале ко Дню Победы ветераны получат единовременную выплату, в Салехарде появится новый арт-объект за десять миллионов рублей и новый туристический маршрут по окружным городам-юбилярам. Об этих и других событиях к вечеру 7 марта, читайте в подборке URA.RU.
- К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 3000 ветеранов и тружеников тыла получат единовременную выплату. Сумма будет зависеть от категории;
- Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с главным детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой. Глава округа похвалился высокой рождаемостью на Ямале. Также омбудсмен оставила рекомендации после инспектирования учреждений профилактики сиротства;
- Новый арт-объект в виде надписи «Бескрайний» за 10,5 млн рублей появится в Салехарде. Длина надписи составит 46 метров;
- Туристы забронировали 50% мест в чум-гостинице на День оленевода в Салехарде. В связи с повышенным интересом к аутентичным гостиницам, в этом году будет установлено три чума;
- Жительница Ноябрьска стала военной медсестрой на СВО после гибели сына на фронте. Работая в одном из военных госпиталей она получила удостоверение ветерана боевых действий;
- Новый ямальский туристический маршрут представили в ЯНАО. Он пройдет через Салехард и Новый Уренгой и будет длиться два дня;
- Эксперты рассказали о самых популярных китайских автомобилях в ЯНАО. Самыми покупаемыми моделями стали Haval, Changan и Foton.
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