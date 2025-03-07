Выплаты ко дню Победы, новый арт-объект и новый туристический маршрут: события дня на Ямале

В ЯНАО ветераны Великой Отечественной войны получат выплату 200 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале появился новый туристический маршрут (архивное фото)
На Ямале появился новый туристический маршрут (архивное фото) Фото:

На Ямале ко Дню Победы ветераны получат единовременную выплату, в Салехарде появится новый арт-объект за десять миллионов рублей и новый туристический маршрут по окружным городам-юбилярам. Об этих и других событиях к вечеру 7 марта, читайте в подборке URA.RU.

  • К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 3000 ветеранов и тружеников тыла получат единовременную выплату. Сумма будет зависеть от категории; 
  • Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел встречу с главным детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой. Глава округа похвалился высокой рождаемостью на Ямале. Также омбудсмен оставила рекомендации после инспектирования учреждений профилактики сиротства; 
  • Новый арт-объект в виде надписи «Бескрайний» за 10,5 млн рублей появится в Салехарде. Длина надписи составит 46 метров;
  • Туристы забронировали 50% мест в чум-гостинице на День оленевода в Салехарде. В связи с повышенным интересом к аутентичным гостиницам, в этом году будет установлено три чума; 
  • Жительница Ноябрьска стала военной медсестрой на СВО после гибели сына на фронте. Работая в одном из военных госпиталей она получила удостоверение ветерана боевых действий; 
  • Новый ямальский туристический маршрут представили в ЯНАО. Он пройдет через Салехард и Новый Уренгой и будет длиться два дня; 
  • Эксперты рассказали о самых популярных китайских автомобилях в ЯНАО. Самыми покупаемыми моделями стали Haval, Changan и Foton.

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На Ямале ко Дню Победы ветераны получат единовременную выплату, в Салехарде появится новый арт-объект за десять миллионов рублей и новый туристический маршрут по окружным городам-юбилярам. Об этих и других событиях к вечеру 7 марта, читайте в подборке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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