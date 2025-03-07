Жители Кургана сняли на видео полыхающий автомобиль у жилой многоэтажки

В Кургане возле жилой многоэтажки в Заозерном 8 марта загорелся автомобиль. Видео сняли проезжавшие мимо очевидцы. Кадры с места происшествия опубликованы в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».
«В Заозерном на Мальцева горит машина. Видно, врезалась», — указывается в посте. Судя по кадрам, у авто разбита и горит передняя правая сторона. Вокруг собралось много очевидцев. Мужчины машут проходящей мимо женщине с ребенком, чтобы поскорее отошли, кто-то пытается забросать пламя снегом, которого почти нет. В итоге очевидцам все же удалось отогнать и потушить автомобиль.
В сводках МЧС и ГАИ информации о происшествии пока нет. В ведомства направлены запросы, ответы ожидаются.
В январе в Кургане произошел похожий случай. Возле Кировского сгорел автомобиль. Видео сняли очевидцы, проезжавшие мимо на автобусе.
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