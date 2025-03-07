07 марта 2025

Жители Кургана сняли на видео полыхающий автомобиль у жилой многоэтажки

В Кургане в праздничный день возле жилого дома загорелся автомобиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина загорелась в праздничный день на Мальцева
Машина загорелась в праздничный день на Мальцева Фото:

В Кургане возле жилой многоэтажки в Заозерном 8 марта загорелся автомобиль. Видео сняли проезжавшие мимо очевидцы. Кадры с места происшествия опубликованы в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«В Заозерном на Мальцева горит машина. Видно, врезалась», — указывается в посте. Судя по кадрам, у авто разбита и горит передняя правая сторона. Вокруг собралось много очевидцев. Мужчины машут проходящей мимо женщине с ребенком, чтобы поскорее отошли, кто-то пытается забросать пламя снегом, которого почти нет. В итоге очевидцам все же удалось отогнать и потушить автомобиль.

В сводках МЧС и ГАИ информации о происшествии пока нет. В ведомства направлены запросы, ответы ожидаются.

В январе в Кургане произошел похожий случай. Возле Кировского сгорел автомобиль. Видео сняли очевидцы, проезжавшие мимо на автобусе. 

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В Кургане возле жилой многоэтажки в Заозерном 8 марта загорелся автомобиль. Видео сняли проезжавшие мимо очевидцы. Кадры с места происшествия опубликованы в паблике «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». «В Заозерном на Мальцева горит машина. Видно, врезалась», — указывается в посте. Судя по кадрам, у авто разбита и горит передняя правая сторона. Вокруг собралось много очевидцев. Мужчины машут проходящей мимо женщине с ребенком, чтобы поскорее отошли, кто-то пытается забросать пламя снегом, которого почти нет. В итоге очевидцам все же удалось отогнать и потушить автомобиль. В сводках МЧС и ГАИ информации о происшествии пока нет. В ведомства направлены запросы, ответы ожидаются. В январе в Кургане произошел похожий случай. Возле Кировского сгорел автомобиль. Видео сняли очевидцы, проезжавшие мимо на автобусе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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