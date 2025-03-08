08 марта 2025
07 марта 2025

Из-за аварии на сетях в Кургане детсад и школа временно остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцучреждения и дома временно остались без воды
Соцучреждения и дома временно остались без воды Фото:

В Кургане коммунальщики устраняют аварию на водопроводе на улице Пролетарской. Временно без холодного водоснабжения остается детсад №54 и несколько домов. Также из-за аварии нет воды в нескольких домах микрорайона Локомотивный, где находится школа №75. Об этом сообщили представители «Водного Союза».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Пролетарская, 67 без ХВС — ул. Пролетарская, 64, 64а, 67, 69 (д/сад №54), 71. Без воды также п. Локомотивный — частный сектор и ул. Электровозная, 23 (школа №75), 23а, 23б, 25, 25а, 27», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.

На месте аварии работают специалисты компании. Они устраняют неисправности на водопроводе, отметили в «Водном Союзе».

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В Кургане коммунальщики устраняют аварию на водопроводе на улице Пролетарской. Временно без холодного водоснабжения остается детсад №54 и несколько домов. Также из-за аварии нет воды в нескольких домах микрорайона Локомотивный, где находится школа №75. Об этом сообщили представители «Водного Союза». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Пролетарская, 67 без ХВС — ул. Пролетарская, 64, 64а, 67, 69 (д/сад №54), 71. Без воды также п. Локомотивный — частный сектор и ул. Электровозная, 23 (школа №75), 23а, 23б, 25, 25а, 27», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. На месте аварии работают специалисты компании. Они устраняют неисправности на водопроводе, отметили в «Водном Союзе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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