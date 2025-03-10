В Перми на Слудской горке из-за катаний повреждены кустарники и деревья

В Перми на Слудской горке повредили кустарники и молодые деревья, высаженные в рамках благоустройства краевой столицы. Это выяснилось в ходе рейда, проведенного сотрудниками мэрии. Чиновники проводили мониторинг качества уборки снега подрядчиками с городских улиц и также выявили повреждения озеленения, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Перми.
«В ходе выезда специалисты городского департамента дорог и благоустройства и МКУ „Содержание объектов благоустройства“ проинспектировали спуски и газоны по улице Петропавловской от улицы Крисанова до улицы Попова. При визуальном осмотре также были выявлены повреждения кустарников и молодых деревьев на склоне на пересечении улиц Попова и Петропавловской. Специалистами было проведено комиссионное обследование зеленых насаждений и зафиксированы повреждения, — подчеркнули в пресс-службе горадминистрации.
В весенне-летний период озеленение планируется восстановить, а территорию благоустроить. На участке появятся цветники, зеленые насаждения и элементы благоустройства. Сейчас разрабатывается ландшафтная концепция. Предполагается, что это позволит предотвратить катание со склона в будущем.
Глава Перми Эдуард Соснин ранее отмечал, что внизу стихийной горки проходит проезжая часть и трамвайные пути. Кроме того, активные катания на Слудской горке могут негативно сказаться на состоянии зеленых насаждений и газонов. Он призвал объяснить детям, что для катания лучше выбирать специализированные горки. В результате внизу склона установили ограждение.
Затем в Перечень мест на территории Перми, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, включили стихийные горки у проезжей части, железнодорожных и трамвайных путей, водоемов, а также имеющие на пути катания препятствия (деревья, заборы, столбы, пешеходные дорожки и т. д.). В местах стихийного катания установили таблички, предупреждающие об ответственности за действия, угрожающие детям.
В мэрии добавили, что в период сильных снегопадов и «температурных качелей» усилен патрульный контроль за уборкой снега. Подрядчикам дали указания расчищать тротуары и проезжую часть, а также предотвратить образование наледи. В ходе проверок выявляются проблемные точки, информация направляется подрядчикам для оперативного устранения.
В воскресенье, 9 марта, Пермь накрыл мощный снегопад. В связи со сложными погодными условиями подрядчикам дали указание вывести на улицы максимальное количество техники и рабочих для уборки дорог от снега. На улицы города 9-10 марта вывели почти 200 единиц техники и порядка 145 рабочих. За выходные вывезли более 13 тысяч кубометров снега, а за всю зиму — 941,3 тысячи кубометров.
«Работа подрядчиков находится на особом контроле городских властей. Инспекционные объезды проходят регулярно, в том числе по ночам. На контроле, прежде всего, уборка тротуаров и пешеходных зон, спусков, подъемов, остановок общественного транспорта», — отмечают в пресс-службе мэрии. При обнаружении нарушений информация оперативно направляется подрядчикам. Жители города могут сообщать о некачественной уборке через ресурс «Управляем вместе».
Ранее URA.RU рассказывало, что о сильных снегопадах пермяков предупреждали синоптики, а в ГАИ рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим быть особенно осторожными на дорогах в связи с ухудшением погоды. В ближайшие дни в регион придет волна тепла, она принесет мокрый снег с дождем и порывистый ветер.
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