Стихийные горки в Перми признали опасными для детей

Власти Перми признали стихийные горки угрожающими жизни детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг День защитника отечества. Пермь, тюбинг, ватрушка, зимняя прогулка, катание с горки, ребенок в парке
Пермякам расскажут о правилах безопасности на горках Фото:

Стихийные горки у проезжей части, водоемов и других опасных мест признали угрожающими жизни и здоровью детей. Рядом с ними установят информационные таблички, сообщили URA.RU в городской администрации.

«В Перечень мест на территории Перми, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, включили стихийные горки у проезжей части, железнодорожных и трамвайных путей, водоемов, а также имеющие на пути катания препятствия (деревья, заборы, столбы, пешеходные дорожки и т. д.). Решение приняли 10 января на заседании Экспертной комиссии оценки мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей», — рассказали URA.RU в мэрии.

В местах стихийного катания появятся таблички, предупреждающие об ответственности за действия, угрожающие жизни и здоровью детей. В каждом районе Перми проводят профилактические мероприятия и рейды. Пермякам рассказывают о правилах безопасности и рисках катания в неорганизованных местах.

В мэрии добавили, что почти 30% несчастных случаев с детьми зимой связаны с катанием с горок. Ранее URA.RU рассказывало, что ребенка увезли в больницу после катания со стихийной горки у Пермского планетария. Он врезался в дерево. Опасный участок огородили, рядом установили табличку о запрете катания.

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Стихийные горки у проезжей части, водоемов и других опасных мест признали угрожающими жизни и здоровью детей. Рядом с ними установят информационные таблички, сообщили URA.RU в городской администрации. «В Перечень мест на территории Перми, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, включили стихийные горки у проезжей части, железнодорожных и трамвайных путей, водоемов, а также имеющие на пути катания препятствия (деревья, заборы, столбы, пешеходные дорожки и т. д.). Решение приняли 10 января на заседании Экспертной комиссии оценки мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей», — рассказали URA.RU в мэрии. В местах стихийного катания появятся таблички, предупреждающие об ответственности за действия, угрожающие жизни и здоровью детей. В каждом районе Перми проводят профилактические мероприятия и рейды. Пермякам рассказывают о правилах безопасности и рисках катания в неорганизованных местах. В мэрии добавили, что почти 30% несчастных случаев с детьми зимой связаны с катанием с горок. Ранее URA.RU рассказывало, что ребенка увезли в больницу после катания со стихийной горки у Пермского планетария. Он врезался в дерево. Опасный участок огородили, рядом установили табличку о запрете катания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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