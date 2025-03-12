12 марта 2025

Тюменцы не могут вернуться домой из Египта

Рейс из Египта в Тюмень задержали больше чем на сутки
© Служба новостей «URA.RU»
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Также с опозданием вылетит самолет из Тюмени в Шарм-эль-Шейх
Также с опозданием вылетит самолет из Тюмени в Шарм-эль-Шейх Фото:

В Шарм-эль-Шейхе (Египет) самолет в Тюмень задержали больше чем на сутки. Рейс авиакомпании Almastria Airlines должен был приземлиться утром 12 марта. Такая информация указана на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс UJ-181 Шарм Эль Шейх — Тюмень. Прилет по расписанию — 07:35 12 марта. Статус — задержан», — указано на онлайн-табло аэропорта. 

Рейс должен приземлиться 13 марта в 16:37. Как сообщили URA.RU в Рощино, задержка связана с поздним прибытием самолета. Также с опозданием вылетит самолет из Тюмени в Шарм-эль-Шейх. Задержка рейса составит семь часов.

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В Шарм-эль-Шейхе (Египет) самолет в Тюмень задержали больше чем на сутки. Рейс авиакомпании Almastria Airlines должен был приземлиться утром 12 марта. Такая информация указана на сайте аэропорта Рощино. «Рейс UJ-181 Шарм Эль Шейх — Тюмень. Прилет по расписанию — 07:35 12 марта. Статус — задержан», — указано на онлайн-табло аэропорта.  Рейс должен приземлиться 13 марта в 16:37. Как сообщили URA.RU в Рощино, задержка связана с поздним прибытием самолета. Также с опозданием вылетит самолет из Тюмени в Шарм-эль-Шейх. Задержка рейса составит семь часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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