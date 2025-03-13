Ио директора тюменского научного центра РАН отправлили под домашний арест

В Тюмени исполняющий обязанности директора местного научного центра СО РАН Евгений Ренев отправлен под домашний арест. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«В 2023 году исполняющий обязанности директора ФГБУН ФИЦ „Тюменский научный центр СО РАН“ Ренев, являясь должностным лицом, дал незаконные указания подчиненным заключить контракт именно с ООО „Байтек Лизинг“ по завышенной стоимости. Он также осуществлял и другие незаконные действия, направленные на заключение контракта по завышенной стоимости», — сообщили в пресс-службе.
Между центром и компанией был заключен контракт на лизинг техники по завышенной стоимости (более 11,2 миллионов рублей). Под арестом Ренев пробудет до 25 апреля.
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