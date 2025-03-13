Ио директора тюменского научного центра РАН отправлили под домашний арест

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Под арестом Ренев пробудет до 25 апреля
Под арестом Ренев пробудет до 25 апреля Фото:

В Тюмени исполняющий обязанности директора местного научного центра СО РАН Евгений Ренев отправлен под домашний арест. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«В 2023 году исполняющий обязанности директора ФГБУН ФИЦ „Тюменский научный центр СО РАН“ Ренев, являясь должностным лицом, дал незаконные указания подчиненным заключить контракт именно с ООО „Байтек Лизинг“ по завышенной стоимости. Он также осуществлял и другие незаконные действия, направленные на заключение контракта по завышенной стоимости», — сообщили в пресс-службе.

Между центром и компанией был заключен контракт на лизинг техники по завышенной стоимости (более 11,2 миллионов рублей). Под арестом Ренев пробудет до 25 апреля.

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В Тюмени исполняющий обязанности директора местного научного центра СО РАН Евгений Ренев отправлен под домашний арест. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В 2023 году исполняющий обязанности директора ФГБУН ФИЦ „Тюменский научный центр СО РАН“ Ренев, являясь должностным лицом, дал незаконные указания подчиненным заключить контракт именно с ООО „Байтек Лизинг“ по завышенной стоимости. Он также осуществлял и другие незаконные действия, направленные на заключение контракта по завышенной стоимости», — сообщили в пресс-службе. Между центром и компанией был заключен контракт на лизинг техники по завышенной стоимости (более 11,2 миллионов рублей). Под арестом Ренев пробудет до 25 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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