В Шадринске подростки обманули девять пенсионеров

В Шадринске двое несовершеннолетних, представляясь курьерами, обманули девять пенсионеров, получая от них деньги под предлогом урегулирования фиктивных ДТП. Об этом сообщает СУ СК России по Курганской области.
«В июне 2023 года двое несовершеннолетних получили в мессенджере предложение о подработке курьерами за вознаграждение. Их задачей было забирать деньги у граждан и перечислять их на банковские счета организаторов преступной схемы. В результате действий обвиняемых были обмануты девять пенсионеров», — говорится в telegram-канале ведомства.
Отмечается, что подростки представлялись курьерами и забирали наличные средства у пожилых людей, которые передавали деньги после разговоров с телефонными мошенниками. Последние убеждали жертв, что таким образом можно урегулировать вопросы, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, якобы произошедшими по вине родственников или близких пострадавших. В результате действий обвиняемых были обмануты девять пенсионеров. Однако двое из них в последний момент отказались передавать деньги. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
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