13 марта 2025

Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюмени ожидается гололед и мокрый снег с дождем
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег с дождем будет идти в Тюмени с 15 по 17 марта
Снег с дождем будет идти в Тюмени с 15 по 17 марта Фото:

В Тюмени 15 марта прогнозируются гололед, дождь и мокрый снег. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Внимание, водители: мокрый снег, дождь и гололед прогнозируются в Тюменской области с 15 по 17 марта», — сообщили в инфоцентре. Водителей просят не препятствовать работе дорожной техники, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

На федеральных трассах будет осуществляться круглосуточное патрулирование и работать дорожная техника. Подрядные организации «Уралуправтодора» проводят превентивную обработку для предотвращения гололеда.

Днем 15 марта ожидаются небольшие осадки, возможен туман. В воскресенье, 16 марта, ожидаются снег с дождем и гололед. Аналогичные явления сохранятся и 17 марта.

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В Тюмени 15 марта прогнозируются гололед, дождь и мокрый снег. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Внимание, водители: мокрый снег, дождь и гололед прогнозируются в Тюменской области с 15 по 17 марта», — сообщили в инфоцентре. Водителей просят не препятствовать работе дорожной техники, соблюдать дистанцию и скоростной режим. На федеральных трассах будет осуществляться круглосуточное патрулирование и работать дорожная техника. Подрядные организации «Уралуправтодора» проводят превентивную обработку для предотвращения гололеда. Днем 15 марта ожидаются небольшие осадки, возможен туман. В воскресенье, 16 марта, ожидаются снег с дождем и гололед. Аналогичные явления сохранятся и 17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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