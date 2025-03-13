Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюмени 15 марта прогнозируются гололед, дождь и мокрый снег. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«Внимание, водители: мокрый снег, дождь и гололед прогнозируются в Тюменской области с 15 по 17 марта», — сообщили в инфоцентре. Водителей просят не препятствовать работе дорожной техники, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
На федеральных трассах будет осуществляться круглосуточное патрулирование и работать дорожная техника. Подрядные организации «Уралуправтодора» проводят превентивную обработку для предотвращения гололеда.
Днем 15 марта ожидаются небольшие осадки, возможен туман. В воскресенье, 16 марта, ожидаются снег с дождем и гололед. Аналогичные явления сохранятся и 17 марта.
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