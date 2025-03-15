15 марта 2025
14 марта 2025

Тюменцев ждет ветреный и дождливый день

© Служба новостей «URA.RU»
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Мокрый снег и дождь будут идти в Тюмени 16 марта
Мокрый снег и дождь будут идти в Тюмени 16 марта Фото:

В Тюменской области 16 марта ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду. Также прогнозируется дождь и мокрый снег, сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. 

«В Тюменской области 16 марта температура воздуха днем составит от +1 до +6 градусов. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки: мокрый снег, дождь», — гласит информация на сайте УГМС.

К ночи в регионе похолодает до -1, -6 градусов, местами до -11. Порывы ветра усилятся до 16 метров в секунду. Продолжат идти мокрый снег и дождь. На дорогах появится гололедица. 

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В Тюменской области 16 марта ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду. Также прогнозируется дождь и мокрый снег, сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.  «В Тюменской области 16 марта температура воздуха днем составит от +1 до +6 градусов. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки: мокрый снег, дождь», — гласит информация на сайте УГМС. К ночи в регионе похолодает до -1, -6 градусов, местами до -11. Порывы ветра усилятся до 16 метров в секунду. Продолжат идти мокрый снег и дождь. На дорогах появится гололедица. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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