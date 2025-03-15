Тюменцев ждет ветреный и дождливый день

Мокрый снег и дождь будут идти в Тюмени 16 марта
В Тюменской области 16 марта ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду. Также прогнозируется дождь и мокрый снег, сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«В Тюменской области 16 марта температура воздуха днем составит от +1 до +6 градусов. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки: мокрый снег, дождь», — гласит информация на сайте УГМС.
К ночи в регионе похолодает до -1, -6 градусов, местами до -11. Порывы ветра усилятся до 16 метров в секунду. Продолжат идти мокрый снег и дождь. На дорогах появится гололедица.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!