Полиция выясняет причины ДТП
В Шадринске (Курганская область) на улице Михайловской ночью 15 марта столкнулись два автомобиля. Оба водителя были пьяны. Об этом сообщили в ГАИ по региону.
«На улице Михайловская, 167 водитель ВАЗ-21144 выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Kia Ceed. Водители были в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Шадринск» со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Уточняется, что иномаркой управляла женщина. В аварии пострадала пассажирка Kia, которую с травмами увезли в больницу.
Авария произошла ночью
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