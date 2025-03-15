15 марта 2025

Два пьяных водителя устроили ночную аварию в Шадринске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция выясняет причины ДТП
Полиция выясняет причины ДТП Фото:

В Шадринске (Курганская область) на улице Михайловской ночью 15 марта столкнулись два автомобиля. Оба водителя были пьяны. Об этом сообщили в ГАИ по региону.

«На улице Михайловская, 167 водитель ВАЗ-21144 выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Kia Ceed. Водители были в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Шадринск» со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Уточняется, что иномаркой управляла женщина. В аварии пострадала пассажирка Kia, которую с травмами увезли в больницу. 

Авария произошла ночью
Авария произошла ночью
Фото:

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В Шадринске (Курганская область) на улице Михайловской ночью 15 марта столкнулись два автомобиля. Оба водителя были пьяны. Об этом сообщили в ГАИ по региону. «На улице Михайловская, 167 водитель ВАЗ-21144 выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Kia Ceed. Водители были в нетрезвом состоянии», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Шадринск» со ссылкой на Госавтоинспекцию. Уточняется, что иномаркой управляла женщина. В аварии пострадала пассажирка Kia, которую с травмами увезли в больницу. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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