Самолет Новый Уренгой — Уфа сел в Тюмени из-за отказа двигателя

У самолета отказал генератор двигателя
Самолет компании «ЮТэйр», следующий рейсом Новый Уренгой — Уфа, совершил посадку в Тюмени из-за отказа генератора. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«16 марта экипаж воздушного судна доложил о неисправности второго генератора правого двигателя. В 12:27 принял решение следовать на запасной УСРР», — написано в сообщении.
Ранее из тюменского аэропорта не смог вылететь самолет в Минеральные воды. Пассажиры смогли покинуть областную столицу только спустя 2,5 часа.
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