16 марта 2025

Самолет Новый Уренгой — Уфа сел в Тюмени из-за отказа двигателя

© Служба новостей «URA.RU»
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У самолета отказал генератор двигателя
У самолета отказал генератор двигателя Фото:

Самолет компании «ЮТэйр», следующий рейсом Новый Уренгой — Уфа, совершил посадку в Тюмени из-за отказа генератора. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«16 марта экипаж воздушного судна доложил о неисправности второго генератора правого двигателя. В 12:27 принял решение следовать на запасной УСРР», — написано в сообщении.

Ранее из тюменского аэропорта не смог вылететь самолет в Минеральные воды. Пассажиры смогли покинуть областную столицу только спустя 2,5 часа.

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Самолет компании «ЮТэйр», следующий рейсом Новый Уренгой — Уфа, совершил посадку в Тюмени из-за отказа генератора. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «16 марта экипаж воздушного судна доложил о неисправности второго генератора правого двигателя. В 12:27 принял решение следовать на запасной УСРР», — написано в сообщении. Ранее из тюменского аэропорта не смог вылететь самолет в Минеральные воды. Пассажиры смогли покинуть областную столицу только спустя 2,5 часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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