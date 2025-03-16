Полностью завершить реконструкцию планируют к 2027-му году
В Тюмени закончили первый этап масштабной реконструкции аэропорта Рощино, в рамках которого открыли новый терминал. Внутри здания — бизнес и VIP-залы, выходы на посадку, зона выдачи багажа. Главная фишка терминала — украшения, отсылающие к российскому химику Дмитрию Менделееву. Как изменился аэропорт — в фоторепортаже URA.RU.
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