16 марта 2025

Как выглядит новый терминал тюменского аэропорта. Фоторепортаж

В Тюмени в реконструкцию аэропорта Рощино вложили 15 миллиардов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Полностью завершить реконструкцию планируют к 2027-му году
Полностью завершить реконструкцию планируют к 2027-му году Фото:

В Тюмени закончили первый этап масштабной реконструкции аэропорта Рощино, в рамках которого открыли новый терминал. Внутри здания — бизнес и VIP-залы, выходы на посадку, зона выдачи багажа. Главная фишка терминала — украшения, отсылающие к российскому химику Дмитрию Менделееву. Как изменился аэропорт — в фоторепортаже URA.RU.

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В Тюмени закончили первый этап масштабной реконструкции аэропорта Рощино, в рамках которого открыли новый терминал. Внутри здания — бизнес и VIP-залы, выходы на посадку, зона выдачи багажа. Главная фишка терминала — украшения, отсылающие к российскому химику Дмитрию Менделееву. Как изменился аэропорт — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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