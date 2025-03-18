Bloomberg: Путин требует прекратить поставки оружия Украине ради перемирия

Российский президент Владимир Путин хочет, чтобы США и другие страны Запада приостановили всю возможную военную поддержку Украины и в таком случае Россия готова будет пойти на перемирие. Об этом пишет Bloomberg. По словам авторов материала, именно такие условия президент РФ назвал на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на прошлой неделе.
«По словам двух человек в Москве, осведомленных о замыслах Кремля, Россия хочет прекратить все поставки оружия на Украину. Минимальной целью является прекращение помощи со стороны США», — передают журналисты, ссылаясь на свои источники из РФ. В свою очередь страны Европы крайне негативно воспринимают требования РФ по прекращению военной поддержки Киева.
На прошлой неделе прошла встреча американских и украинских делегатов в Саудовской Аравии. В ходе нее была поднята инициатива о 30-дневном перемирии между Украиной и Россией. Далее Путин прокомментировал данную идею, выразив в целом свою поддержку, однако он подчеркнул, что согласен прекратить конфликт только при условии достижения долгосрочного мира и устранения причин украинского кризиса. В ответ на это украинский лидер отреагировал крайне категорично, заявив, что эти условия «невозможны».
Bloomberg отмечал тогда же, что Европа и Украина не примут условия РФ. При этом американский президент Дональд Трамп уверен, что Россия согласится пойти на 30-дневное прекращение огня с Украиной. Причем до этого президент США, наоборот, заявил о возобновлении военной поддержки Украины. Недавно также прошла встреча американских делегатов с Путиным в Москве, где также обсуждался украинский конфликт.
В Польше уверены, что идея США о перемирии может оказаться попыткой заманить Россию в ловушку, сообщает RT. Помощник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц отмечал также, что Вашингтон может принять «меры» против Москвы, передает 360.Ru.
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