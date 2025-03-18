В ЯНАО нарушение прав инвалида-колясочника привело к уголовному делу

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Инвалид-колясочник несколько лет не может выйти на улицу
Инвалид-колясочник несколько лет не может выйти на улицу Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 86-летний инвалид-колясочник уже несколько лет не может покинуть свою квартиру из-за отсутствия пандуса. Власти города должны были предоставить пенсионеру другое жилье, но до сих пор это не было сделано. Глава СК РФ Александр Бастрыкин вновь взялся за эту историю и поручил возбудить уголовное дело.

«Решение суда, вынесенное в прошлом году и обязавшее администрацию предоставить инвалиду жилое помещение, соответствующее его нуждам, до настоящего времени не исполнено. Ранее ситуация освещалась в социальной сети. А.И. Бастрыкин поручал представить по ней доклад. Председатель Следственного комитета Российской Федерации дал указание возбудить уголовное дело», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Поручение дано главе Управления СК РФ по ЯНАО Андрею Егорову. В центральном аппарате ведомства ожидают доклад о ходе и результатах его расследования.

Инвалид имеет статус «Дитя войны» и проживает в многоквартирном доме на проспекте Мира. На первом этаже девять лет назад разместили учреждение. Оно и ограничило доступ жильцов к лифту.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 86-летний инвалид-колясочник уже несколько лет не может покинуть свою квартиру из-за отсутствия пандуса. Власти города должны были предоставить пенсионеру другое жилье, но до сих пор это не было сделано. Глава СК РФ Александр Бастрыкин вновь взялся за эту историю и поручил возбудить уголовное дело. «Решение суда, вынесенное в прошлом году и обязавшее администрацию предоставить инвалиду жилое помещение, соответствующее его нуждам, до настоящего времени не исполнено. Ранее ситуация освещалась в социальной сети. А.И. Бастрыкин поручал представить по ней доклад. Председатель Следственного комитета Российской Федерации дал указание возбудить уголовное дело», — сообщается в telegram-канале ведомства. Поручение дано главе Управления СК РФ по ЯНАО Андрею Егорову. В центральном аппарате ведомства ожидают доклад о ходе и результатах его расследования. Инвалид имеет статус «Дитя войны» и проживает в многоквартирном доме на проспекте Мира. На первом этаже девять лет назад разместили учреждение. Оно и ограничило доступ жильцов к лифту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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