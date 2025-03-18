Артюхов наградил главу представительства ЯНАО в Санкт-Петербурге

Руководитель представительства ЯНАО в Санкт-Петербурге Александр Палагин от имени главы округу Дмитрия Артюхова награжден медалью «За преданность Ямалу». Об этом сообщили в Управлении делами правительства региона.
«Заместитель Губернатора ЯНАО Александр Подорога в торжественной обстановке от имени главы региона Дмитрия Артюхова вручил медаль „За преданность Ямалу“ руководителю окружного представительства в Санкт-Петербурге Александру Палагину», — сообщается в telegram-канале ведомства. Он занимает этот пост более 20 лет.
Награда присуждается гражданам за значительный вклад в развитие округа через профессиональную и общественную деятельность, которая приносит важные результаты для округа. Палагин поблагодарил за оказанную честь и бесценный опыт на этой должности.
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