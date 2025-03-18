18 марта 2025

Артюхов наградил главу представительства ЯНАО в Санкт-Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов отметил Палагина за преданность Ямалу
Артюхов отметил Палагина за преданность Ямалу Фото:

Руководитель представительства ЯНАО в Санкт-Петербурге Александр Палагин от имени главы округу Дмитрия Артюхова награжден медалью «За преданность Ямалу». Об этом сообщили в Управлении делами правительства региона.

«Заместитель Губернатора ЯНАО Александр Подорога в торжественной обстановке от имени главы региона Дмитрия Артюхова вручил медаль „За преданность Ямалу“ руководителю окружного представительства в Санкт-Петербурге Александру Палагину», — сообщается в telegram-канале ведомства. Он занимает этот пост более 20 лет.

Награда присуждается гражданам за значительный вклад в развитие округа через профессиональную и общественную деятельность, которая приносит важные результаты для округа. Палагин поблагодарил за оказанную честь и бесценный опыт на этой должности.

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Руководитель представительства ЯНАО в Санкт-Петербурге Александр Палагин от имени главы округу Дмитрия Артюхова награжден медалью «За преданность Ямалу». Об этом сообщили в Управлении делами правительства региона. «Заместитель Губернатора ЯНАО Александр Подорога в торжественной обстановке от имени главы региона Дмитрия Артюхова вручил медаль „За преданность Ямалу“ руководителю окружного представительства в Санкт-Петербурге Александру Палагину», — сообщается в telegram-канале ведомства. Он занимает этот пост более 20 лет. Награда присуждается гражданам за значительный вклад в развитие округа через профессиональную и общественную деятельность, которая приносит важные результаты для округа. Палагин поблагодарил за оказанную честь и бесценный опыт на этой должности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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