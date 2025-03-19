Известный московский политолог высказался о демографии в ЯНАО

Гендиректор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев оценил высокие демографические показатели Ямала как большое достижение. Оно тем более значительно, что прирост населения в округе происходит не за счет миграции, как это чаще бывает, а силу стабильного роста рождаемости. Об этом Журавлев рассказал агентству URA.RU.
«Прирост населения, причем, естественный прирост, — не за счет миграции, а за счет рождаемости, — это большое достижение. Ямал сегодня третий в стране. Обогнал республики Кавказа, где традиционно всегда был самый большой прирост — они на росте населения строили всю свою социальную политику. Для северного региона это огромное достижение», — поделился политолог Дмитрий Журавлев с корреспондентом URA.RU своей точкой зрения по поводу феномена высокой рождаемости на Ямале.
Он также добавил, что оценить это достижение не так-то легко. «Мы даже, может быть, недооцениваем его значение, ведь речь идет о многофакторных параметрах: чтобы ребенок родился, кроме желания родителей и наличия жилья, что тоже очень важно, необходима еще огромная масса разных факторов», — сказал Журавлев.
«В наше время мы никого не принуждаем рожать. Если люди рожают детей, значит, это их осознанный выбор. Осознанный выбор завести ребенка возможен только тогда, когда ты оптимистично смотришь в будущее. По-другому не бывает», – сказал спикер.
По итогам прошлого года, Ямал занял третье место по рождаемости в стране. Северный регион обогнал Дагестан и Ингушетию, сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время ежегодного послания.
По данным открытых источников, Дмитрий Журавлев — научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета. Политолог. Работал в администрации президента Российской Федерации и комиссии по переселению соотечественников.
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