Ямальские руководители меньше благодарят тех, кому больше платят

16% работающих ямальцев заявили, что начальники никогда их не благодарили
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские начальники предпочитают благодарить женщин
Ямальские начальники предпочитают благодарить женщин Фото:

Руководители организация и предприятий Ямала чаще всего благодарят тех сотрудников, кому мало платят. Женщин на работе благодарят чаще, об этом сообщил онлайн-сервис SuperJob.

«Женщин начальство благодарит чаще, чем мужчин. Тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, — чаще, чем тех, чей оклад выше. Жители ЯНАО, зарабатывающие больше среднего, поясняют: „Только негатив. Похвала же требует и материального поощрения“. — сообщил URA.RU сервис поиска работы SuperJob.

По данным соцопроса, 16% работающих ямальцев заявили, что начальники никогда их не благодарили: «За 15 лет работы — ни разу», «Только ругает». 6 из 10 респондентов вспомнили, когда последний раз получали благодарности: 13% — в последние несколько дней, 12% — от недели до месяца назад, 10% — от 1 до 6 месяцев назад, 9% — от 6 месяцев до года назад, 14% вспомнил о благодарности, полученной более года назад.

Ранее URA.RU сообщало, что руководители ямальских компаний имеют негласные предпочтения к статусу женщин-соискателей — 17% компаний предпочитают не брать на работу замужних женщин без детей. Чаще всего работодатели стараются нанимать кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей.

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Руководители организация и предприятий Ямала чаще всего благодарят тех сотрудников, кому мало платят. Женщин на работе благодарят чаще, об этом сообщил онлайн-сервис SuperJob. «Женщин начальство благодарит чаще, чем мужчин. Тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, — чаще, чем тех, чей оклад выше. Жители ЯНАО, зарабатывающие больше среднего, поясняют: „Только негатив. Похвала же требует и материального поощрения“. — сообщил URA.RU сервис поиска работы SuperJob. По данным соцопроса, 16% работающих ямальцев заявили, что начальники никогда их не благодарили: «За 15 лет работы — ни разу», «Только ругает». 6 из 10 респондентов вспомнили, когда последний раз получали благодарности: 13% — в последние несколько дней, 12% — от недели до месяца назад, 10% — от 1 до 6 месяцев назад, 9% — от 6 месяцев до года назад, 14% вспомнил о благодарности, полученной более года назад. Ранее URA.RU сообщало, что руководители ямальских компаний имеют негласные предпочтения к статусу женщин-соискателей — 17% компаний предпочитают не брать на работу замужних женщин без детей. Чаще всего работодатели стараются нанимать кандидатов (как мужчин, так и женщин), состоящих в браке и имеющих детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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