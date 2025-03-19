Тюмень на два дня засыплет снегом

Порывы ветра 23 марта будут достигать 61 км/ч
В Тюмени 22 и 23 марта пройдет снегопад. За два дня выпадет около 3,8 мм осадков. Такая информация указана на сайте Ventusky. Порывы ветра 23 марта будут достигать 61 км/ч.
«В Тюмени в субботу, 22 марта, снегопад начнется в 11:00 и продлится до 20:00. 23 марта осадки вновь выпадут с 14:00 до 20:00. Количество осадков составит 3,8 мм», — указано на сайте метеосервиса.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 28 марта потеплеет до +8 градусов. К середине апреля среднесуточная температура воздуха превысит +10 градусов.
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