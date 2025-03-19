19 марта 2025

Тюмень на два дня засыплет снегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра 23 марта будут достигать 61 км/ч
Порывы ветра 23 марта будут достигать 61 км/ч Фото:

В Тюмени 22 и 23 марта пройдет снегопад. За два дня выпадет около 3,8 мм осадков. Такая информация указана на сайте Ventusky. Порывы ветра 23 марта будут достигать 61 км/ч.

«В Тюмени в субботу, 22 марта, снегопад начнется в 11:00 и продлится до 20:00. 23 марта осадки вновь выпадут с 14:00 до 20:00. Количество осадков составит 3,8 мм», — указано на сайте метеосервиса.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 28 марта потеплеет до +8 градусов. К середине апреля среднесуточная температура воздуха превысит +10 градусов.

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В Тюмени 22 и 23 марта пройдет снегопад. За два дня выпадет около 3,8 мм осадков. Такая информация указана на сайте Ventusky. Порывы ветра 23 марта будут достигать 61 км/ч. «В Тюмени в субботу, 22 марта, снегопад начнется в 11:00 и продлится до 20:00. 23 марта осадки вновь выпадут с 14:00 до 20:00. Количество осадков составит 3,8 мм», — указано на сайте метеосервиса. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 28 марта потеплеет до +8 градусов. К середине апреля среднесуточная температура воздуха превысит +10 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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