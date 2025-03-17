В Тюмени потеплеет до восьми градусов

12 апреля потеплеет до +10
В Тюмени 28 марта потеплеет до +8 градусов. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo. К середине апреля среднесуточная температура воздуха превысит +10 градусов.
«В Тюмени 28 марта температура поднимется до +8 градусов, ночью опустится до +2. С 31 марта по 2 апреля ожидается небольшой дождь со снегом. Ниже 0 градусов температура на протяжении месяца опускаться не будет», — указано в прогнозе.
12 апреля потеплеет до +10. Однако с начала апреля и до середины месяца почти каждый день будет идти дождь.
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