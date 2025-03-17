17 марта 2025

В Тюмени потеплеет до восьми градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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12 апреля потеплеет до +10
12 апреля потеплеет до +10 Фото:

В Тюмени 28 марта потеплеет до +8 градусов. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo. К середине апреля среднесуточная температура воздуха превысит +10 градусов.

«В Тюмени 28 марта температура поднимется до +8 градусов, ночью опустится до +2. С 31 марта по 2 апреля ожидается небольшой дождь со снегом. Ниже 0 градусов температура на протяжении месяца опускаться не будет», — указано в прогнозе.

12 апреля потеплеет до +10. Однако с начала апреля и до середины месяца почти каждый день будет идти дождь.

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В Тюмени 28 марта потеплеет до +8 градусов. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo. К середине апреля среднесуточная температура воздуха превысит +10 градусов. «В Тюмени 28 марта температура поднимется до +8 градусов, ночью опустится до +2. С 31 марта по 2 апреля ожидается небольшой дождь со снегом. Ниже 0 градусов температура на протяжении месяца опускаться не будет», — указано в прогнозе. 12 апреля потеплеет до +10. Однако с начала апреля и до середины месяца почти каждый день будет идти дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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