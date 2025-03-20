Глава Евросовета Кошта выступил против прекращения огня: главное об СВО на 20 марта

Президент Европейского совета Антониу Кошта высказался против идеи временного прекращения огня на Украине, утверждая, что такой шаг лишь ухудшит ситуацию вместо того, чтобы положить конец конфликту. Он подчеркнул, что решение украинского конфликта требует тщательной проработки и баланса.
Кошта призвал мировое сообщество активнее взаимодействовать и искать долгосрочные решения, способные способствовать реальным изменениям на пути к мирному урегулированию. В это же время Великобритания рассматривает возможность переброски своих войск с восточного фланга НАТО на Украину. Главные события спецоперации на Украине за 20 марта — в материале URA.RU.
Глава Евросовета выступил против перемирия на Украине
Антониу Кошта выразил свою позицию по вопросу потенциального временного прекращения огня на Украине. Он считает эту меру ошибкой, поскольку таким образом конфликт не завершится, а усугубится. Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир, отметил глава Евросовета.
По словам Кошты, подход к решению конфликта должен быть тщательно продуман и сбалансирован. Он призвал международное сообщество к более активному взаимодействию и поиску долгосрочных решений, которые могли бы обеспечить реальный прогресс на пути к мирному урегулированию ситуации.
Британцы перебросят силы на Украину с востока НАТО
Министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил о возможном изменении дислокации войск страны, которые в настоящее время находятся в рамках миссии НАТО на восточном фланге альянса для поддержки миротворческой миссии на Украине. Тем не менее, в Британии обеспокоены возможной нехваткой ресурсов для удержания значительного числа военнослужащих одновременно и в Эстонии, и на Украине из-за ограниченного размера армии. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил, что изменения в расстановке союзных сил не скажутся на оборонной способности страны.
Ранены три мирных жителя Белгородской области
В результате атак ВСУ на Краснояружский и Ракитянский районы Белгородской области были ранены три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Так, по его словам, на автодороге Графовка — Репяховка беспилотник атаковал движущийся автомобиль. В результате удара мужчина, находившийся в машине, получил минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавший доставлен в Краснояружскую центральную районную больницу (ЦРБ), где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась, лечение будет продолжено амбулаторно. Автомобиль получил повреждения.
В другом инциденте беспилотник атаковал служебный автобус на автодороге Святославка — Илек-Кошары. В результате атаки пострадала супружеская пара: у женщины зафиксированы минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения грудной клетки, рук и ног, у мужчины — минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота и руки. Пострадавшие были немедленно доставлены в Ракитянскую ЦРБ, откуда, после оказания первой помощи, планируется их перевод в городскую больницу №2 города Белгорода. При этом автобус получил значительные повреждения.
Путин подписал указ, касающийся граждан Украины
Граждане Украины, которые находятся в России без законных оснований, должны покинуть территорию страны или урегулировать свое положение до 10 сентября 2025 года. Это следует из указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно нему, украинцы, находящиеся в Донбассе и Новороссии, также должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие ВИЧ-инфекции и неупотребление наркотических средств. Срок — 10 июня.
Что произойдет на Украине после Дня Победы
Военное положение и мобилизация на Украине продлены до 9 мая 2025 года, после чего они не будут продлены. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук. По его словам, в поступивших инструкциях указано, что нужно завершить все текущие дела и подготовиться к закрытию. Дмитрук упомянул, что центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК) будут функционировать до тех пор, пока не будет принято иное решение.
ВС РФ сжимают кольцо вокруг купянской группировки ВСУ
Вооруженные силы России усиливают окружение купянской группировки ВСУ. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев уточнил, что купянское направление остается одним из самых активных участков на харьковском фронте. Тем временем, в Харьковской области продолжаются боевые действия.
Зеленский приказал вновь атаковать Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Украины Владимир Зеленский приказал наносить новые удары по российской территории. При этом ранее он согласился на обратное. Таким образом дипломат прокомментировала атаки ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры России.
Переодетый в бабушку боевик ВСУ пытался выехать из Суджи
В Курской области бойцы спецназа «Ахмат» Минобороны РФ предотвратили попытку боевика ВС Украины скрытно покинуть город Суджа. Об этом сообщили «Пятому каналу» в пресс-службе спецназа. Также отмечается, что некоторые боевики украинской армии все еще находятся в подвалах и заброшенных зданиях города. Военные России заявили о намерении продолжить наступательные операции с целью выдавливания противника из города всеми доступными способами.
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