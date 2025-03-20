Захарова: Зеленский приказал вновь атаковать Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Украины Владимир Зеленский приказал наносить новые удары по территории Российской Федерации. Таким образом дипломат прокомментировала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским объектам энергетической инфраструктуры.
«Зеленский публично заявил, что принимает инициативу об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и поддерживает предложение Белого дома. Но на деле отдал противоположный приказ — не об остановке ударов, а, напротив, о нанесении новых», — заявила Мария Захарова. Она напомнила, что ранее украинский лидер пообещал президенту США прекратить огонь. Однако, заявила Захарова, своих обещаний не сдержал.
Глава Украины Владимир Зеленский 19 марта в телефонном разговоре с американским главой Дональдом Трампом подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня. Об этом написал сам Зеленский в соцсетях.
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