Курганского пенсионера оштрафовали за дискредитацию российской армии

Жителя Кургана оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил России. Он написал комментарий в одной из соцсетей, сообщает пресс-служба областного УМВД.
«Полицейские установили пользователя, разместившего материал. Им оказался 69-летний житель областного центра», — говорится в сообщении. В отношении нарушителя был составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (предусматривающий ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ).
В последнее время в Курганской области участились случаи привлечения к ответственности за экстремистскую и дискредитирующую деятельность в сети. Ранее был оштрафован 25-летний житель за дискредитацию российской армии, а также возбуждено уголовное дело против 20-летнего националиста, который призывал к экстремизму.
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