Курганского пенсионера оштрафовали за дискредитацию российской армии

Курганца оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганца оштрафовали на 40 тысяч рублей
Курганца оштрафовали на 40 тысяч рублей Фото:

Жителя Кургана оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил России. Он написал комментарий в одной из соцсетей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Полицейские установили пользователя, разместившего материал. Им оказался 69-летний житель областного центра», — говорится в сообщении. В отношении нарушителя был составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (предусматривающий ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ).

В последнее время в Курганской области участились случаи привлечения к ответственности за экстремистскую и дискредитирующую деятельность в сети. Ранее был оштрафован 25-летний житель за дискредитацию российской армии, а также возбуждено уголовное дело против 20-летнего националиста, который призывал к экстремизму.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Кургана оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил России. Он написал комментарий в одной из соцсетей, сообщает пресс-служба областного УМВД. «Полицейские установили пользователя, разместившего материал. Им оказался 69-летний житель областного центра», — говорится в сообщении. В отношении нарушителя был составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (предусматривающий ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ). В последнее время в Курганской области участились случаи привлечения к ответственности за экстремистскую и дискредитирующую деятельность в сети. Ранее был оштрафован 25-летний житель за дискредитацию российской армии, а также возбуждено уголовное дело против 20-летнего националиста, который призывал к экстремизму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...