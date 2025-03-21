Горожане жалуются на предприятие, на котором жгут мусор во время сильного ветра
Деревоперерабатывающее предприятие Кургана создает пожарную опасность для нескольких СНТ. На производстве по улице Загородная сжигают мусор, несмотря на ветренную погоду. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.
«Видимо, на предприятии совсем не переживают, что могут создать пожар. Постоянно что-то жгут в ветренную погоду. Рядом находится несколько СНТ и заправочная станция», — сообщили очевидцы и прислали фото.
Корреспондент URA.RU обратился на предприятие за комментарием. Ответ ожидается.
Горожане жалуются на предприятие, жгущее мусор в ветренную погоду
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