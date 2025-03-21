В Кургане деревоперерабатывающее предприятие создает пожарную опасность для дач. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане жалуются на предприятие, на котором жгут мусор во время сильного ветра
Горожане жалуются на предприятие, на котором жгут мусор во время сильного ветра Фото:

Деревоперерабатывающее предприятие Кургана создает пожарную опасность для нескольких СНТ. На производстве по улице Загородная сжигают мусор, несмотря на ветренную погоду. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы. 

«Видимо, на предприятии совсем не переживают, что могут создать пожар. Постоянно что-то жгут в ветренную погоду. Рядом находится несколько СНТ и заправочная станция», — сообщили очевидцы и прислали фото. 

Корреспондент URA.RU обратился на предприятие за комментарием. Ответ ожидается. 

Горожане жалуются на предприятие, жгущее мусор в ветренную погоду
Горожане жалуются на предприятие, жгущее мусор в ветренную погоду
Фото:
Жители близлежащих СНТ опасаются, что может случиться пожар
Жители близлежащих СНТ опасаются, что может случиться пожар
Фото:

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Деревоперерабатывающее предприятие Кургана создает пожарную опасность для нескольких СНТ. На производстве по улице Загородная сжигают мусор, несмотря на ветренную погоду. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы.  «Видимо, на предприятии совсем не переживают, что могут создать пожар. Постоянно что-то жгут в ветренную погоду. Рядом находится несколько СНТ и заправочная станция», — сообщили очевидцы и прислали фото.  Корреспондент URA.RU обратился на предприятие за комментарием. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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