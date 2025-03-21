Тюменец выиграл почти восемь миллионов рублей в лотерею

Житель Тюменской области выиграл 7,9 миллиона рублей в лотерею. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной лотерее».
«В Тюменской области один счастливчик сорвал суперприз в 7 926 464 рубля! После тиража лотереи „Великолепная 8“ он пополнил список победителей»,– сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что счастливый билет был приобретен в мобильном приложении. Пока неизвестно, обратился ли победитель за своим выигрышем или нет.
Жители Тюмени регулярно становятся победителями лотерей. Так крупный куш сорвала семейная пара, которая выиграла миллиард рублей в новогоднем розыгрыше.
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