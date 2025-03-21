Тюменец выиграл почти восемь миллионов рублей в лотерею

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Розыгрыш состоялся в рамках игры «Великолепная 8»
Розыгрыш состоялся в рамках игры «Великолепная 8» Фото:

Житель Тюменской области выиграл 7,9 миллиона рублей в лотерею. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной лотерее».

«В Тюменской области один счастливчик сорвал суперприз в 7 926 464 рубля! После тиража лотереи „Великолепная 8“ он пополнил список победителей»,– сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что счастливый билет был приобретен в мобильном приложении. Пока неизвестно, обратился ли победитель за своим выигрышем или нет.

Жители Тюмени регулярно становятся победителями лотерей. Так крупный куш сорвала семейная пара, которая выиграла миллиард рублей в новогоднем розыгрыше.

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Житель Тюменской области выиграл 7,9 миллиона рублей в лотерею. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной лотерее». «В Тюменской области один счастливчик сорвал суперприз в 7 926 464 рубля! После тиража лотереи „Великолепная 8“ он пополнил список победителей»,– сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что счастливый билет был приобретен в мобильном приложении. Пока неизвестно, обратился ли победитель за своим выигрышем или нет. Жители Тюмени регулярно становятся победителями лотерей. Так крупный куш сорвала семейная пара, которая выиграла миллиард рублей в новогоднем розыгрыше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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