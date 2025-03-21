Житель Кургана увидел на сайте с объявлениями вакансию, где приглашали поработать тайным покупателем. Предлагалось посещать торговые сети и заведения общепита, составлять фото, видеоотчеты. За несложную работу обещали платить по нескольку тысяч рублей. Однако горожанину не удалось подзаработать, он потратил свои деньги, а вот компенсации затрат от работодателя так и не добился. Об этом курганец Андрей рассказал URA.RU.
«Началось то все неплохо, я получил задание от заказчика, в котором были отмечены торговые точки и заведения, где я как тайный покупатель должен был побывать. Все затраты на покупки товаров и услуг мне обещали компенсировать. Я сделал отчеты, заполнил сложные анкеты, но денег за работу не получил», — сообщил Андрей.
По словам курганца, заказчику не подошли форматы фото и видеоотчетов, также обнаружились якобы неточности в заполненных анкетах. Сначала работодатель отвечал в мессенджере, а затем перестал.
«В результате работы на этой вакансии я потерял около 15 тысяч рублей. Приходилось за свои деньги делать покупки, ездить в разные концы города. Я никому не хочу давать советов. Может это мне одному не повезло. Но я не смог найти счастливчиков, кто поднял бы денег, работая тайным покупателем», — пояснил Андрей.
Ранее в отзывах о вакансиях на сайтах с объявлениями можно найти информацию, что работа тайным покупателем может быть схемой мошенничества. Иногда фейковые заказчики выманивают деньги и личные данные пользователей или заставляют работать бесплатно. Чтобы избежать обмана, рекомендуется быть внимательным в переписках и не сообщать посторонним личную информацию. Если есть подозрения о мошенничестве, следует обратиться за помощью к правоохранительным органам, предостерегают соискателей в отзывах.
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